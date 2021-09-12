Американців вакцинуватимуть від COVID з 5-річного віку, - Reuters
Урядовці зі США припускають, що в країні можливе впровадження щеплення дітей віком від 5 до 11 років від коронавірусу
Мова про препарат Pfizer, повідомляє Еспресо.TV із посиланням на Reuters.
Схвалення імунізації серед дітей вказаної вікової категорії може бути досягнуто вже наприкінці жовтня поточного року.
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Поки ж медики очікують коли Pfizer матиме достатньо результатів клінічних випробувань, щоб запросити дозвіл на екстренне використання від Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США.
Як наголошується, це може статися ближче до кінця вересня.
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