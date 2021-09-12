​​​​​​Американців вакцинуватимуть від COVID з 5-річного віку, - Reuters

Мова про препарат Pfizer, повідомляє Еспресо.TV із посиланням на Reuters.



Схвалення імунізації серед дітей вказаної вікової категорії може бути досягнуто вже наприкінці жовтня поточного року.



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Поки ж медики очікують коли Pfizer матиме достатньо результатів клінічних випробувань, щоб запросити дозвіл на екстренне використання від Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США.



Як наголошується, це може статися ближче до кінця вересня.





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