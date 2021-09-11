Вакцинація в 11 разів знижує ризик смерті від COVID, - Мінохорониздоров'я США
Щеплені від коронавірусу особи мають в 11 разів меншу вірогідність померти внаслідок зараження
Такими є результати дослідження американських Центрів з контролю і профілактиці захворювань (CDC), що підпорядковуються федеральному МОЗ Сполучених Штатів Америки. Про це із посиланням на вашингтонське видання The Hill передає Еспресо.TV.
"Як ми демонструємо дослідженням за дослідженням, вакцинація є ефективною", - заявила директорка CDC Рошель Валенська.
У дослідженні було задіяні понад 600 тис. американців.
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Окрім того, у 13 штатах також встановили, що невакциноване населення в 10 разів частіше потрапляє до лікарень.
"CDC буде продовжувати робити все можливе, щоб збільшити рівень вакцинації по всій країні, співпрацюючи з місцевими громадами та надійними месенджерами та надаючи консультації щодо вакцинації, аби переконатися, що люди мають інформацію, необхідну для прийняття обґрунтованого рішення", - наголосила Валенська.
- Рішенням президента Сполучених Штатів Джо Байдена, в країні впроваджується обов'язкова COVID-вакцинація держслужбовців, медиків, лікарів та працівників підприємств зі штатом в понад 100 осіб.
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