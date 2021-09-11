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Вакцинація в 11 разів знижує ризик смерті від COVID, - Мінохорониздоров'я США

11 вересня, 2021 субота
08:08
Коронавірус

Щеплені від коронавірусу особи мають в 11 разів меншу вірогідність померти внаслідок зараження

Такими є результати дослідження американських Центрів з контролю і профілактиці захворювань (CDC), що підпорядковуються федеральному МОЗ Сполучених Штатів Америки. Про це із посиланням на вашингтонське видання The Hill передає Еспресо.TV.

"Як ми демонструємо дослідженням за дослідженням, вакцинація є ефективною", - заявила директорка CDC Рошель Валенська.

У дослідженні було задіяні понад 600 тис. американців.

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Окрім того, у 13 штатах також встановили, що невакциноване населення в 10 разів частіше потрапляє до лікарень.

"CDC буде продовжувати робити все можливе, щоб збільшити рівень вакцинації по всій країні, співпрацюючи з місцевими громадами та надійними месенджерами та надаючи консультації щодо вакцинації, аби переконатися, що люди мають інформацію, необхідну для прийняття обґрунтованого рішення", - наголосила Валенська.


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Вакцинація
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США
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