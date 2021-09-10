Америка розчарована 80 млн американців, які не вакцинувалися проти коронавірусу, - Байден

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Байден у своєму телезверненні до нації повідомив, що підписав розпорядження, яке вимагає, щоб всі державні службовці були вакциновані проти COVID-19. Ця ж вимога може бути застосована до співробітників компаній-підрядників федерального уряду.

"Вакцинаційні вимоги в моєму плані торкнуться приблизно 100 млн американців - дві третини всіх зайнятих в країні", - сказав президент США.

Крім того, Байден наказав Мінпраці США зажадати від усіх підприємств зі 100 і більше співробітниками забезпечення, щоб усі їх працівники пройшли вакцинацію або здавали тест на COVID-19 щотижня.

Президент також повідомив, що 300 тис. педагогів у федеральних програмах Head Start повинні бути вакциновані, і закликав губернаторів вимагати вакцинації шкільних вчителів і персоналу.

Американський лідер оголосив, що вимагатиме, щоб 17 млн медичних працівників в установах, які отримують кошти від Medicare і Medicaid, були повністю вакциновані.

Американський лідер закликав великі розважальні заклади вимагати від відвідувачів підтвердження вакцинації або тестування на COVID-19.

Він звернувся до 80 млн американців, які все ще не вакцинувалися проти коронавірусу, заявивши, що Америка ними "розчарована".

"Моє послання нещепленим американцям таке: чого ще чекати? Що ще вам потрібно побачити? Ми зробили щеплення безкоштовними, безпечними і зручними. Вакцина схвалена FDA. Ми були терплячими, але наше терпіння закінчується, і ваша відмова дорого обійшлась усім нам", - сказав Байден.