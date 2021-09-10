Америка розчарована 80 млн американців, які не вакцинувалися проти коронавірусу, - Байден
Президент США Джо Байден оголосив нові правила вакцинації для федеральних службовців, великих роботодавців і медичного персоналу в спробі стримати останній сплеск поширення COVID-19
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
Байден у своєму телезверненні до нації повідомив, що підписав розпорядження, яке вимагає, щоб всі державні службовці були вакциновані проти COVID-19. Ця ж вимога може бути застосована до співробітників компаній-підрядників федерального уряду.
"Вакцинаційні вимоги в моєму плані торкнуться приблизно 100 млн американців - дві третини всіх зайнятих в країні", - сказав президент США.
Крім того, Байден наказав Мінпраці США зажадати від усіх підприємств зі 100 і більше співробітниками забезпечення, щоб усі їх працівники пройшли вакцинацію або здавали тест на COVID-19 щотижня.
Президент також повідомив, що 300 тис. педагогів у федеральних програмах Head Start повинні бути вакциновані, і закликав губернаторів вимагати вакцинації шкільних вчителів і персоналу.
Американський лідер оголосив, що вимагатиме, щоб 17 млн медичних працівників в установах, які отримують кошти від Medicare і Medicaid, були повністю вакциновані.
Американський лідер закликав великі розважальні заклади вимагати від відвідувачів підтвердження вакцинації або тестування на COVID-19.
Він звернувся до 80 млн американців, які все ще не вакцинувалися проти коронавірусу, заявивши, що Америка ними "розчарована".
"Моє послання нещепленим американцям таке: чого ще чекати? Що ще вам потрібно побачити? Ми зробили щеплення безкоштовними, безпечними і зручними. Вакцина схвалена FDA. Ми були терплячими, але наше терпіння закінчується, і ваша відмова дорого обійшлась усім нам", - сказав Байден.
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