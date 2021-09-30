АМКУ дозволив Нафтогазу отримати в управління "Донецькоблгаз"

Про це повідомила пресслужба АМКУ.



Згідно з повідомленням, йдеться про одержання в управління акцій, що забезпечує перевищення 50% голосів у вищому органі управління "Донецькоблгазу".



За інформацією Комітету, ухвалою Шевченківського райсуду Києва накладено арешта на 49,88% акцій, емітентом яких є "Донецькоблгаз", із забороною користування, відчуження та розпорядження ними, та передано в управління Агентства з розшуку та менеджменту арештованого майна (АРМА).



Зазначається, що концентрація відбувається відповідно до розпорядження Кабміну від 15 вересня цього року.



У пресслужбі зазначили, що "Донецькоблгаз" надає послуги розподілу природного газу на підконтрольній Україні території Донецької області та є суб'єктом природної монополії.



За інформацією Нафтогазу, метою концентрації є запобігання надзвичайній ситуації техногенного характеру і припинення порушення законодавства та ліцензійних умов провадження його господарської діяльності.



"Як до концентрації, так і після її здійснення, задіяний ринок перебуватиме у стані природної монополії, отже не відбувається структурних змін попиту чи пропозиції на зазначеному ринку у місцях провадження господарської діяльності "Донецькоблгаз", - зазначили в АМКУ.



Таким чином, оскільки концентрація не призводить до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на інших товарних ринках України, АМКУ надав відповідний дозвіл.

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