АМКУ дозволив Нафтогазу отримати в управління "Донецькоблгаз"
Антимонопольний комітет України дозволив НАК "Нафтогаз України" отримати в управління "Донецькоблгаз"
Про це повідомила пресслужба АМКУ.
Згідно з повідомленням, йдеться про одержання в управління акцій, що забезпечує перевищення 50% голосів у вищому органі управління "Донецькоблгазу".
За інформацією Комітету, ухвалою Шевченківського райсуду Києва накладено арешта на 49,88% акцій, емітентом яких є "Донецькоблгаз", із забороною користування, відчуження та розпорядження ними, та передано в управління Агентства з розшуку та менеджменту арештованого майна (АРМА).
Зазначається, що концентрація відбувається відповідно до розпорядження Кабміну від 15 вересня цього року.
У пресслужбі зазначили, що "Донецькоблгаз" надає послуги розподілу природного газу на підконтрольній Україні території Донецької області та є суб'єктом природної монополії.
За інформацією Нафтогазу, метою концентрації є запобігання надзвичайній ситуації техногенного характеру і припинення порушення законодавства та ліцензійних умов провадження його господарської діяльності.
"Як до концентрації, так і після її здійснення, задіяний ринок перебуватиме у стані природної монополії, отже не відбувається структурних змін попиту чи пропозиції на зазначеному ринку у місцях провадження господарської діяльності "Донецькоблгаз", - зазначили в АМКУ.
Таким чином, оскільки концентрація не призводить до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на інших товарних ринках України, АМКУ надав відповідний дозвіл.
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