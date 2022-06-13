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Amnesty International підтвердила воєнні злочини росіян в Україні: окупанти гатили касетними бомбами по Харкову

13 червня, 2022 понедiлок
08:05
війна з Росією обстріл Харків

Amnesty International підтвердила винуватість Росії у вчиненні воєнних злочинів в Україні. Російська армія обстрілювала житлові райони Харкова касетними бомбами та некерованими ракетами. Їхнє застосування проти цивільного населення є воєнним злочином

Про це йдеться у доповіді міжнародної правозахисної організації Amnesty International, опублікованій у понеділок, 13 червня, пише Deutsche Welle.

Сотні цивільних осіб загинули у Харкові внаслідок обстрілів житлових кварталів міста російською армією з використанням касетних бомб та некерованих ракет. Співробітники організації впродовж 14 днів у квітні-травні вивчили обставини 41 російського удару по Харкову, внаслідок яких загинуло 62 та було поранено 196 людей. Всього, за даними Харківської ОВА, за час війни загинуло понад 600 мешканців Харкова, понад 1200 було поранено.

Amnesty International опитала 160 харків'ян, серед яких постраждалі від обстрілу, їхні свідки, рідні жертв, а також лікарі, які лікують поранених; збирала та аналізувала докази на місці бомбардувань, вивчала різні цифрові носії інформації. Правозахисники з'ясували, що армія РФ, обстрілюючи житлові райони, багаторазово використовувала касетні боєприпаси типу 9N210/9N235, а також протипіхотні уламки. 

"У Харкові люди гинули на вулицях та у своїх будинках, на дитячих ігрових майданчиках, на цвинтарях, стоячи в чергах за гуманітарною допомогою, по дорозі в магазин", – зазначила Жанін Ульманзік, експерт Amnesty International з Європи та Центральної Азії. За її словами, відповідальні за ці атаки мають бути залучені до суду, а постраждалі та родичі жертв – отримати компенсації.

Некеровані ракети установок "Град" та "Ураган", які Росія широко використовує у війні проти України, не здатні точно вражати ціль, кажуть в Amnesty International. Артилерійські снаряди часто відхиляються від мети на понад 100 метрів. У житлових районах, де будинки стоять на відстані всього кількох метрів один від одного, використання таких ракет та звичайної артилерії неминуче призводить до численних жертв серед цивільного населення та масових руйнувань цивільної інфраструктури.

  • 18 травня Amnesty International звернулася до РФ з вимогою поважати права військовополонених із Азовсталі відповідно до Женевських конвенцій.
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