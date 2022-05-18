Про це інформують на сайті Amnesty International.

Заступник директора Amnesty International у Східній Європі та Центральній Азії Денис Кривошеєв наголосив, що військовополонені не мають піддаватися тортурам і жорстокому поводженню. До українських захисників необхідно негайно надати доступ Міжнародному Червоному Хресту.

"Захищаючи Маріуполь, українські військові були дегуманізовані російськими ЗМІ та подавалися путінською пропагандою як "неонацисти" протягом усієї війни Росії проти України. Такі обставини викликають серйозне занепокоєння щодо долі українських комбатантів як військовополонених, які знаходяться на тимчасово окупованій території.

Amnesty International задокументувала вбивства полонених на сході України збройними формуваннями, які підтримує РФ, під час збройного конфлікту на Донбасі у 2014-2015 роках, а також позасудові страти українських цивільних російськими військами навесні 2022. Українських військових, яких вивезли із заводу "Азовсталь", не повинна спіткати та сама доля.

Військовополонені не повинні піддаватися жодним формам тортур чи жорстокого поводження, їм мають негайно надати негайно надати доступ до представників Міжнародного Червоного Хреста. Влада, яка утримуватиме українських комбатантів, повинна всеосяжно поважати права військовополонених відповідно до Женевських конвенцій", – розповів Денис Кривошеєв.

18 травня Інститут дослідження війни повідомив, що Росія погодилася на евакуацію українських військових із заблокованого заводу "Азовсталь" в Маріуполі, аби оголосити про повний контроль над містом.

Українські військові з заводу "Азовсталь" зірвали плани РФ швидко взяти Маріуполь та примусили додатково перекидати в Маріуполь кілька тисяч чеченських бойовиків з особистих резервів Рамзана Кадирова.

16 травня з Азовсталі у Маріуполі евакуювали 264 військовослужбовців в окуповані Новоазовськ та Оленівку.

Віцепрем'єрка Ірина Верещук заявила, що важкопоранених українських військовослужбовців обміняють на полонених росіян після стабілізації їхнього стану.

Перша заступниця міністра оборони України Ганна Маляр запевнила, що операція з порятунку захисників Азовсталі триватиме до їхнього повернення додому.

Відзначимо, що про початок евакуації спочатку повідомили журналісти. За їхніми даними з Азовсталі виїхали 10 автобусів ,у яких переважно перебували ранені оборонці Маріуполя.

15 травня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що Путін не погоджується на евакуацію захисників металургійного комбінату в Маріуполі.

Перед тим окупанти поширювали фейк, нібито бійці Азовсталі "вийшли з білим прапором".

Петиція щодо порятунку захисників Маріуполя набрала вже понад 1,5 мільйона підписів.

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