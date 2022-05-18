Захисники Азовсталі зірвали плани РФ швидко взяти Маріуполь та примусили перекидати до міста додаткові сили, - британська розвідка
Українські військові з заводу "Азовсталь" зірвали плани РФ швидко взяти Маріуполь та примусили додатково перекидати в Маріуполь кілька тисяч чеченських бойовиків з особистих резервів Рамзана Кадирова
Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у twitter.
"Попри те, що російські сили оточували Маріуполь понад десять тижнів, стійкий опір українців затримав можливість Росії отримати повний контроль над містом. Це зірвало її спроби швидко захопити ключове місто та завдало великих втрат серед російських військових", - зазначили у британській розвідці.
Через запеклий опір захисників Маріуполя Росія була вимушена перекидати туди додаткові сили. Зокрема, до міста спрямували кілька тисяч чеченських бойовиків. Серед них були й підрозділи нацгвардії РФ, які безпосередньо підпорядковуються керівнику Чечні Рамзану Кадирову. У якості польового командира до Маріуполя прибув його двоюрідний брат Адам Делімханов.
У британській розвідці наголошують, що це свідчить, що РФ має суттєві проблеми з ресурсами, а залучення різнорідних підрозділів створює проблеми із командуванням ними та перешкоджає успішному виконанню завдань.
- 18 травня Інститут дослідження війни повідомив, що Росія погодилася на евакуацію українських військових із заблокованого заводу "Азовсталь" в Маріуполі, аби оголосити про повний контроль над містом.
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