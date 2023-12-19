Аналітики прогнозують підвищення цін на нафту через напади хуситів на комерційні судна в Червоному морі

Про це повідомляє BBC.

Кілька компаній призупинили поставки цим маршрутом після того, як судна були атаковані повстанцями-хуситами в Ємені.

Це змусило США розпочати міжнародну військово-морську операцію для захисту кораблів на маршруті Червоним морем. До групи безпеки приєдналися Великобританія, Канада, Франція, Бахрейн, Норвегія та Іспанія.

"Нещодавня ескалація безрозсудних атак хуситів з Ємену загрожує вільному потоку торгівлі, ставить під загрозу невинних моряків і порушує міжнародне право", - заявив міністр оборони США Ллойд Остін.

Червоне море є одним з найважливіших світових маршрутів для транспортування нафти та скрапленого газу, а також споживчих товарів.

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Марко Форджона, генеральний директор Інституту експорту та міжнародної торгівлі, заявив, що альтернативний маршрут навколо мису Доброї Надії може затримати кораблі приблизно на два тижні.

За даними S&P Global Market Intelligence, майже 15% товарів, що імпортуються до Європи, Близького Сходу та Північної Африки, доставляються з Азії та Перської затоки морським шляхом. У тому числі 21,5% рафінованої нафти та понад 13% сирої нафти.

Зростання цін на нафту може призвести до підвищення інфляції, яка вимірює темпи зростання цін.

Повстанці-хусити заявили про свою підтримку ХАМАСу і заявили, що вони націлені на кораблі, які прямують до Ізраїлю, використовуючи безпілотники та ракети проти іноземних суден.

Однак деякі компанії, такі як Investor Chemical Tankers, чиє судно MT Swan Atlantic зазнало нападу в понеділок, заявили, що їхнє судно не має жодних зв'язків з Ізраїлем.

Замість того, щоб використовувати Баб-ель-Мандабську протоку, судна тепер будуть змушені йти довшим маршрутом навколо південної Африки, навколо мису Доброї Надії.