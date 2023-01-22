Аналог "Дії" з'явиться в Естонії
Естонія на базі українського застосунку "Дія" створила власний додаток для цифрової трансформації уряду - mRiik
Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у телеграмі.
Він зазначив, що це перший досвід передачі дизайну та коду "Дії" до іншої держави, і що надалі Україна планує ділитися досвідом цифровізації уряду з іншими країнами.
"Експортуємо дію до Естонії. Найбільш діджитальна країна світу в Давосі презентувала mRiik – застосунок на базі Дії. Для нас це перший кейс шерингу коду та дизайну. Далі плануємо ділитися досвідом з іншими країнами", - розповів він.
- USAID у Давосі розпочала обговорення з іншими країнами щодо потенційного використання української "Дії" як шаблону для створення власних програм для цифровізації урядів.
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