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США планують допомогти Україні експортувати "Дію" в інші країни, обговорення почнуть у Давосі, - USAID

18 січня, 2023 середа
19:55
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USAID планує розпочати обговорення з іншими країнами щодо потенційного використання української "Дії" як шаблону для створення власних програм для цифровізації урядів

Про це сказала керівниця Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Саманта Павер, повідомляє видання AXIOS.

Зазначається, що Україна готова поділитися своїм підходом і технологіями з іншими країнами, тож USAID планує розпочати обговорення з зацікавленими державами щодо потенційного використання "Дії", як шаблону для власних подібних програм.

Повідомляється, що цю ідею обговорять разом з міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим на економічному форумі в Давосі.

Павер зазначила, що наразі проєкт знаходиться в зародковому стані. Вже було виділено $650 тисяч на проведення техніко-економічних обґрунтувань у країнах, які виявили інтерес. Вона також зазначила, що уряд Молдови вже зацікавлений в українському підході до електронного урядування.

Керівниця висловила сподівання на співпрацю з багатьма країнами, оскільки це може покращити життя звичайних громадян.

"Додаток, який дозволяє громадянам подавати податкові декларації або отримувати доступ до свідоцтв про народження, не чекаючи годинами в черзі, може стати одним з відчутних покращень", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що USAID вже надав фінансування Міністерству цифрової трансформації України, аби допомогти покращити кібербезпеку "Дії". Також уряд США виділив $8,5 млн для розширення сервісів програми під час війни.

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Україна
Давос
США
Дія
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