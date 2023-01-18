США планують допомогти Україні експортувати "Дію" в інші країни, обговорення почнуть у Давосі, - USAID
USAID планує розпочати обговорення з іншими країнами щодо потенційного використання української "Дії" як шаблону для створення власних програм для цифровізації урядів
Про це сказала керівниця Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Саманта Павер, повідомляє видання AXIOS.
Зазначається, що Україна готова поділитися своїм підходом і технологіями з іншими країнами, тож USAID планує розпочати обговорення з зацікавленими державами щодо потенційного використання "Дії", як шаблону для власних подібних програм.
Повідомляється, що цю ідею обговорять разом з міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим на економічному форумі в Давосі.
Павер зазначила, що наразі проєкт знаходиться в зародковому стані. Вже було виділено $650 тисяч на проведення техніко-економічних обґрунтувань у країнах, які виявили інтерес. Вона також зазначила, що уряд Молдови вже зацікавлений в українському підході до електронного урядування.
Керівниця висловила сподівання на співпрацю з багатьма країнами, оскільки це може покращити життя звичайних громадян.
"Додаток, який дозволяє громадянам подавати податкові декларації або отримувати доступ до свідоцтв про народження, не чекаючи годинами в черзі, може стати одним з відчутних покращень", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що USAID вже надав фінансування Міністерству цифрової трансформації України, аби допомогти покращити кібербезпеку "Дії". Також уряд США виділив $8,5 млн для розширення сервісів програми під час війни.
- Дія розпочала тестувати послугу з обміну старих ламп на LED, у застосунку можна буде подати заявку.
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