У Дії розпочали тестувати послугу з обміну старих ламп на LED
Дія розпочала тестувати послугу з обміну старих ламп на LED. У застосунку можна буде подати заявку
Про це інформує пресслужба.
"Відкриваємо запис на бета-тест обміну 5 старих ламп на 5 нових - енергоощадних. Перехід на такий тип ламп дасть змогу в 15 разів зекономити електроенергію. Станьте першим користувачем нової послуги та заощаджуйте кіловати Україні з LED-освітленням", - пишуть у відомстві.
Долучитися можуть лише повнолітні українці, які мають податковий номер і не отримували ще лампочки на Укрпошті.
"Через постійні обстріли Росії українці змушені заощаджувати електроенергію та планувати свій час за графіками відключень світла. Тож ще один ефективний спосіб заощадити споживання електроенергії - користуватися більш економними лампами", - наголосили розробники Дії.
Механізм обміну буде наступним:
- Для цього потрібно бути громадянином України віком від 18 років, мати паспорт, РНОКПП та лампи розжарювання для обміну.
- Механізм програми передбачає, що людина приносить 5 ламп розжарювання у відділення Укрпошти та проводить там їх обмін на нові енергозберігаючі.
- Обмін буде відбуватись у два способи – з попереднім замовленням і без нього. Якщо попередньо зробити замовлення ламп через застосунок Дія, то вони гарантовано будуть очікувати людину у відділеннях Укрпошти п’ять робочих днів після отримання підтвердження на телефон. Якщо прийти без реєстрації, то лампи обміняють лише за їх наявності.
- Якщо людина не має можливості замовити лампи через застосунок Дія, то вона має прийти до відділення Укрпошти з паспортом, РНОКПП та лампами розжарювання. За наявності вільних LED ламп буде здійснено обмін.
- При оформленні заявки через застосунок Дія треба буде обрати відділення і вказати необхідну інформацію.
- За деякий час після подачі заявки людині автоматично на телефон надходить повідомлення з мобільного застосунку Дія про можливість отримання світлодіодних ламп в обраному відділенні поштового зв’язку АТ "Укрпошта", отримання ламп здійснюється за номером такої заявки.
- Якщо людина не забрала замовлення впродовж 5 робочих днів, воно анулюється.
- При обміні в Укрпошті фіксують паспортні дані людини, другий раз вона провести обмін не зможе.
- Обмін проводиться виключно на справні лампи розжарювання.
- Якщо людина вдома виявить, що одна чи декілька ламп не працюють, то в неї буде можливість обміняти їх у відділенні Укрпошти на нові. Такий обмін можна здійснити один раз, повертати несправні лампи потрібно у пакуванні від виробника.
Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що програма безплатного обміну старих електричних ламп розжарювання на енергоощадні LED-лампи стартує з 16 січня у режимі бета-тестування.
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