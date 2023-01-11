У Дії розпочали тестувати послугу з обміну старих ламп на LED

Про це інформує пресслужба.

"Відкриваємо запис на бета-тест обміну 5 старих ламп на 5 нових - енергоощадних. Перехід на такий тип ламп дасть змогу в 15 разів зекономити електроенергію. Станьте першим користувачем нової послуги та заощаджуйте кіловати Україні з LED-освітленням", - пишуть у відомстві.

Долучитися можуть лише повнолітні українці, які мають податковий номер і не отримували ще лампочки на Укрпошті.

"Через постійні обстріли Росії українці змушені заощаджувати електроенергію та планувати свій час за графіками відключень світла. Тож ще один ефективний спосіб заощадити споживання електроенергії - користуватися більш економними лампами", - наголосили розробники Дії.

Механізм обміну буде наступним:

Для цього потрібно бути громадянином України віком від 18 років, мати паспорт, РНОКПП та лампи розжарювання для обміну.

Механізм програми передбачає, що людина приносить 5 ламп розжарювання у відділення Укрпошти та проводить там їх обмін на нові енергозберігаючі.

Обмін буде відбуватись у два способи – з попереднім замовленням і без нього. Якщо попередньо зробити замовлення ламп через застосунок Дія, то вони гарантовано будуть очікувати людину у відділеннях Укрпошти п’ять робочих днів після отримання підтвердження на телефон. Якщо прийти без реєстрації, то лампи обміняють лише за їх наявності.

Якщо людина не має можливості замовити лампи через застосунок Дія, то вона має прийти до відділення Укрпошти з паспортом, РНОКПП та лампами розжарювання. За наявності вільних LED ламп буде здійснено обмін.

При оформленні заявки через застосунок Дія треба буде обрати відділення і вказати необхідну інформацію.

За деякий час після подачі заявки людині автоматично на телефон надходить повідомлення з мобільного застосунку Дія про можливість отримання світлодіодних ламп в обраному відділенні поштового зв’язку АТ "Укрпошта", отримання ламп здійснюється за номером такої заявки.

Якщо людина не забрала замовлення впродовж 5 робочих днів, воно анулюється.

При обміні в Укрпошті фіксують паспортні дані людини, другий раз вона провести обмін не зможе.

Обмін проводиться виключно на справні лампи розжарювання.

Якщо людина вдома виявить, що одна чи декілька ламп не працюють, то в неї буде можливість обміняти їх у відділенні Укрпошти на нові. Такий обмін можна здійснити один раз, повертати несправні лампи потрібно у пакуванні від виробника.

Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що програма безплатного обміну старих електричних ламп розжарювання на енергоощадні LED-лампи стартує з 16 січня у режимі бета-тестування.

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