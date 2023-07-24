Андрій Шевченко й Олександр Зінченко за підтримки VBET зіграють благодійний матч для збирання коштів на відновлення на UNITED24

Склади двох команд, капітанами яких є амбасадори фандрейзингової платформи UNITED24 Андрій Шевченко й Олександр Зінченко, оприлюднено на офіційному сайті.

"Неймовірно бачити стільки великих імен зі світу футболу та музики, які зберуться разом, щоб допомогти нам зібрати життєво важливі кошти, аби почати відбудову нашої прекрасної країни. Я сподіваюся, що ми зможемо заповнити стадіон 5 серпня і справді зможемо пишатися", — прокоментував Олександр Зінченко.

Андрій Шевченко зазначив, що "футбол і музика завжди мали неймовірну здатність об’єднувати людей, і ми справді сподіваємося, що цей день стане пам’ятним для всіх, об’єднаних у погляді на краще майбутнє".

Під час проведення та підготовки матчу, що організований за підтримки ініціативи президента України Володимира Зеленського – фандрейзингової платформи UNITED24, збиратимуть кошти на відновлення Михайло-Коцюбинського ліцею у Чернігівській області. Навчальний заклад було пошкоджено російськими окупантами в березні 2022 року.



VBET став партнером Game4Ukraine. Брендинг компанії з’явиться на ігровій формі та на стадіоні "Стемфорд Бридж". Компанія спільно з UNITED24 і Game4Ukraine проведе комплекс заходів для промоції благодійного матчу не лише в Україні, але й в країнах оперування глобальної групи компаній VBET в Європі, зокрема і у Великій Британії.

"Транслюючи цінність відповідальності перед державою, суспільством і гравцями, VBET не міг залишитись осторонь цієї події. Ми з гордістю підтримуємо Андрія Шевченка й Олександра Зінченка в їхніх намірах. Глобальний бренд VBET стане не лише партнером символічного футбольного матчу, а й безпосередньо VBET UKRAINE братиме активну участь у додаткових активностях, спрямованих на збільшення суми донатів", — коментує партнерство Артем Іваницький, СМО VBET Ukraine.



"Матч на "Стемфорд Бридж" 5 серпня стане найбільшою благодійною подією для UNITED24 не лише за кордоном, але й загалом для платформи. Перед нами дуже важлива місія – зібрати достатньо коштів, щоб 415 дітей змогли повернутися за парти рідного Михайло-Коцюбинського ліцею. Ми дякуємо компанії VBET Ukraine за те, що вирішили розділити із нами цю велику відповідальність і стали першим українським партнером матчу", — каже Ярослава Гресь, координаторка фандрейзингової платформи UNITED24.

"Ми зібрали, мабуть, найкращий склад зірок світового футболу. Також на Game4Ukraine виступлять зірки світового рівня. Прямий ефір на Sky у Великій Британії обєднає глядачів по всьому світу. Ми сподіваємося на підтримку та донати",— коментує Лестер Холкомб, виконавчий продюсер Game4Ukraine.