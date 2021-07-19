Англія послаблює карантин, Уельс і Шотландія залишать в силі низку обмежень

З опівночі понеділка, 19 липня, в країні не діють, серед іншого, правило триматися на відстані від інших людей в закритих приміщеннях і рекомендація працювати з дому, повідомляє DW.

Уельс і Шотландія мають право встановлювати власну політику в галузі охорони здоров'я. Їх уряди вже заявили, що залишать в силі низку обмежень, включаючи масочний режим.

Скасовано обмеження на максимально допустиме число відвідувачів різноманітних розважальних закладів. А необхідність носити захисні маски збережеться лише в громадському транспорті Лондона. Залишилася в силі вимога піти в карантин при виявленні інфекції серед осіб, з якими у людини були безпосередні контакти.

Прем'єр-міністр Борис Джонсон виступив на захист зняття обмежень, названих у ЗМІ "днем свободи". При цьому Джонсон закликав земляків залишатися розсудливими і зробити щеплення від COVID-19. Сам прем'єр перебуває на карантині після контакту з інфікованою особою.

Рішення британської влади викликало невдоволення опозиції. З особливо гострою критикою лейбористи обрушилися на скасування масочного режиму.

Водночас вчені стурбовані динамікою поширення інфекції в Королівстві. В останні дні добовий приріст заражень у Великобританії становить близько 50 тисяч випадків. Якщо поширення "Дельта" -варіанту вірусу вийде з-під контролю, країна може зіткнутися зі ста тисячами заражень на добу.