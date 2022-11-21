Про це повідомляє Еспресо.TV.

У Досі збірна Англії вийшла вперед на 35-й хвилині, коли забив Джуд Беллінгем. На 43-й хвилині перевагу команди Гарета Саутгейта збільшив Букайо Сака. Незабаром до розгромного рахунок довів Рагім Стерлінг.

По перерві Сака зробив дубль та продовжив побиття суперника. Збірна Ірану відповіла на 65-й хвилині голом престижу від Мехді Теремі.

Англія на цьому не зупинилася та на 71-й хвилині відзначилася знову зусиллями Маркуса Рашфорда. На 90-й хвилині довершив розгром Джек Гріліш.

У компенсований час арбітр призначив у ворота англійців пенальті, який реалізував Теремі.

Збірна Англії перемогла Іран 6:2, набрала 3 очка та очолила турнірну таблицю групи B.

У іншому матчі 1-го туру в цьому квартеті сьогодні о 21:00 зустрінуться США та Уельс.

У 2-му турі 25 листопада Англія зіграє зі США, а Іран - проти Уельсу.

ЧС-2022

1-й тур

21 листопада

Група B

Англія - Іран 6:2

Голи: Беллінгем, 35, Сака, 43, 62, Сетрлінг, 45+1, Рашфорд, 71, Гріліш, 90 - Теремі, 65, 90+12

20 листопада у першому матчі чемпіонату світу з футболу збірна Еквадору перемогла Катар з рахунком 2:0.

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