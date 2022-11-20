Про це повідомляє Еспресо.TV.

Перший гол чемпіонату світу-2022 забила збірна Еквадору. Його автором став Еннер Валенсія, який на 16-й хвилині реалізував пенальті. Другий м'яч у ворота Катару залетів на 31-й хвилині, коли Валенсія після подачі з флангу точно пробив головою та зробив дубль.

Еквадор переміг Катар 2:0, набрав 3 очки та очолив турнірну таблицю групи A. У ній також виступають Нідерланди та Сенегал, які зустрінуться у 1-му турі 21 листопада.

25 листопада у 2-му турі чемпіонату світу Еквадор зіграє з Нідерландами, а Катар - проти Сенегалу.

ЧС-2022 з футболу

1-й тур

Група A

20 листопада

Катар - Еквадор 0:2

Голи: Валенсія, 16 (пен.), 31

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