Про це повідомляє Еспресо.TV.

Букмекерські контори перед стартом турніру виокремлюють п'ять головних претендентів на перемогу в турнірі. Головним фаворитом ЧС-2022 вони вважають збірну Бразилії, на перемогу якої в середньому приймають ставки з коефіцієнтом 4.35. На виграш Аргентини дають 6,00, Франції - 6,50.

Дещо нижчими шанси на виграш чемпіонату світу на думку букмекерів є в Англії та Іспанії - 9,00. Далі розташувалися Німеччина - 11,00, Нідерланди - 15,00, Португалія - 17,00 та Бельгія - 19,00.

Чемпіонат світу стартує 20 листопада матчем Катар - Еквадор та триватиме до 18 грудня.

20 листопада стало відомо, що Карім Бензема не зіграє на чемпіонаті світу-2022 за збірну Франції.

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