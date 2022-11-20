ЧС-2022: Букмекери назвали п'ятірку головних фаворитів чемпіонату світу
Букмекери вважають головними фаворитами чемпіонату світу з футболу збірні Бразилії, Аргентини, Франції, Англії та Іспанії
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Букмекерські контори перед стартом турніру виокремлюють п'ять головних претендентів на перемогу в турнірі. Головним фаворитом ЧС-2022 вони вважають збірну Бразилії, на перемогу якої в середньому приймають ставки з коефіцієнтом 4.35. На виграш Аргентини дають 6,00, Франції - 6,50.
Дещо нижчими шанси на виграш чемпіонату світу на думку букмекерів є в Англії та Іспанії - 9,00. Далі розташувалися Німеччина - 11,00, Нідерланди - 15,00, Португалія - 17,00 та Бельгія - 19,00.
Чемпіонат світу стартує 20 листопада матчем Катар - Еквадор та триватиме до 18 грудня.
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20 листопада стало відомо, що Карім Бензема не зіграє на чемпіонаті світу-2022 за збірну Франції.
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