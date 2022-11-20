Лідер збірної Франції Бензема травмувався і не зіграє на ЧС-2022

Про це повідомляє офіційний twitter збірної Франції.

Вчора, 19 листопада, Карім Бензема достроково залишив тренування через травму. У футболіста травма квадріцепса лівого стегна. Нападник вже пройшов обстеження, яке свідчить про те, що він не зможе зіграти на ЧС-2022.

"Вся команда розділяє сум Каріма та бажає йому швидкого одужання", - пишуть французи.

ЧС-2022 стартує вже сьогодні, 20 листопада. У Катарі Франція зіграє в групі D. Серед суперників: Австралія, Данія та Туніс.

Матч Франція - Австралія відбудеться 22 листопада. Початок о 21:00.

19 жовтня стало відомо, що півзахисник збірної Франції Н'Голо Канте пропустить через операцію чотири місяці та не зіграє на чемпіонаті світу-2022.

1 листопада з'ясувалося, що півзахисник італійського "Ювентуса" Поль Погба також не виступатиме за Францію на ЧС-2022.

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