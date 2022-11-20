Лідер збірної Франції Бензема травмувався і не зіграє на ЧС-2022
Французький форвард Карім Бензема пропустить ЧС-2022 через травму
Про це повідомляє офіційний twitter збірної Франції.
Вчора, 19 листопада, Карім Бензема достроково залишив тренування через травму. У футболіста травма квадріцепса лівого стегна. Нападник вже пройшов обстеження, яке свідчить про те, що він не зможе зіграти на ЧС-2022.
"Вся команда розділяє сум Каріма та бажає йому швидкого одужання", - пишуть французи.
ЧС-2022 стартує вже сьогодні, 20 листопада. У Катарі Франція зіграє в групі D. Серед суперників: Австралія, Данія та Туніс.
Матч Франція - Австралія відбудеться 22 листопада. Початок о 21:00.
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