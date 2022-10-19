Про це повідомляє офіційний сайт клубу Канте - англійського "Челсі".

Н’Голо Канте переніс операцію на підколінному сухожиллі. На відновлення йому знадобиться чотири місяці. Таким чином француз пропустить чемпіонат світу, який відбуватиметься в Катарі з 20 листопада до 18 грудня.

Канте лише наприкінці вересня відновився від попередньої травми. У нинішньому сезоні він зіграв лише 2 матчі.

31-річний Н'Голо Канте зіграв за збірну Франції 53 матчі та забив 2 голи. У 2018 році він став у складі національної команди чемпіоном світу.

14 жовтня стало відомо, що Н'Голо Канте має рецидив пошкодження підколінного сухожилля і не встигне відновитись до старту ЧС-2022.

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