Лідер збірної Франції за місяць до ЧС-2022 з футболу переніс операцію
Півзахисник збірної Франції Н'Голо Канте пропустить через операцію чотири місяці та не зіграє на чемпіонаті світу-2022
Про це повідомляє офіційний сайт клубу Канте - англійського "Челсі".
Н’Голо Канте переніс операцію на підколінному сухожиллі. На відновлення йому знадобиться чотири місяці. Таким чином француз пропустить чемпіонат світу, який відбуватиметься в Катарі з 20 листопада до 18 грудня.
Канте лише наприкінці вересня відновився від попередньої травми. У нинішньому сезоні він зіграв лише 2 матчі.
31-річний Н'Голо Канте зіграв за збірну Франції 53 матчі та забив 2 голи. У 2018 році він став у складі національної команди чемпіоном світу.
- 14 жовтня стало відомо, що Н'Голо Канте має рецидив пошкодження підколінного сухожилля і не встигне відновитись до старту ЧС-2022.
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