Збірна Франції втратила ключового футболіста. Він не зіграє на ЧС-2022
Півзахисник "Челсі" та збірної Франції Н’Голо Канте пропустить ЧС-2022, який пройде в Катарі
Про це повідомляє L’Equipe.
Н'Голо Канте має рецидив пошкодження підколінного сухожилля і не встигне відновитись до старту ЧС-2022, який пройде з 20 листопада по 18 грудня.
За інформацією джерела, 9 листопада головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам представить склад на ЧС-2022, і Канте там не буде.
Наприкінці вересня 31-річний француз вже повернувся до тренувань після того, як травмував підколінне сухожилля 14 серпня у матчі АПЛ проти "Тоттенгема".
У цьому сезоні Н'Голо Канте провів лише 2 матчі. На його рахунку 53 матчі за збірну Франції з 2016 року. Півзахисник є ключовим гравцем і лідером "Челсі" та збірної Франції.
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