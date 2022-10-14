Збірна Франції втратила ключового футболіста. Він не зіграє на ЧС-2022

Про це повідомляє L’Equipe.

Н'Голо Канте має рецидив пошкодження підколінного сухожилля і не встигне відновитись до старту ЧС-2022, який пройде з 20 листопада по 18 грудня.

За інформацією джерела, 9 листопада головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам представить склад на ЧС-2022, і Канте там не буде.

Наприкінці вересня 31-річний француз вже повернувся до тренувань після того, як травмував підколінне сухожилля 14 серпня у матчі АПЛ проти "Тоттенгема".

У цьому сезоні Н'Голо Канте провів лише 2 матчі. На його рахунку 53 матчі за збірну Франції з 2016 року. Півзахисник є ключовим гравцем і лідером "Челсі" та збірної Франції.

15 червня визначились всі учасники фінального турніру ЧС-2022, який восени пройде у Катарі.

Катар витратив на підготовку до чемпіонату світу з футболу рекордні $200 млрд.

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