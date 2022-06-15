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Інфографіка

ЧС-2022: визначились всі учасники чемпіонату світу з футболу

15 червня, 2022 середа
02:31
Спорт Трофей ЧС-2022

Визначились всі учасники фінального турніру ЧС-2022, який восени пройде у Катарі

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Останньою країною, яка вийшла на чемпіонат світу з футболу, стала збірна Коста-Рики. У матчі плей-офф відбору латиноамериканці перемогли Нову Зеландію з рахунком 1:0. 

Список учасників ЧС-2022

Група А: Катар, Еквадор, Сенегал, Нідерланди.

Група В: Англія, Іран, США, Вельс.

Група С: Аргентина, Саудівська Аравія, Мексика, Польща.

Група D: Франція, Австралія, Данія, Туніс.

Група Е: Іспанія, Коста-Рика, Німеччина, Японія.

Група F: Бельгія, Канада, Марокко, Хорватія.

Група G: Бразилія, Сербія, Швейцарія, Камерун.

Група Н: Португалія, Гана, Уругвай, Південна Корея.

Чемпіонату світу з футболу цьогоріч пройде у Катарі. Матчі будуть зіграні з 21 листопада по 18 грудня.

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Світ
футбол
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Катар
ЧС-2022
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