Україну на ЧС-2022 не пустила ФІФА: Відомий арбітр прокоментував епізод з непризначеним пенальті у ворота Уельсу
Український футбольний рефері Олександр Шамич заявив, що збірну України засудили у вирішальному відбірковому матчі чемпіонату світу-2022 проти Уельсу
Про це Шамич написав у facebook.
За його словами, іспанський арбітр Антоніо Матео Лаос мав призначати у першому таймі пенальті, коли валлійці у штрафному майданчику збили Андрія Ярмоленка. Проте він не зробив цього, бо ФІФА не хотіла бачити збірну Україна у фінальній частині чемпіонату світу.
"Нікого не вітав після Шотландії. Відчував, і не безпідставно. ФІФА зробила російську світовою футбольною мовою. Вони просто не могли пустити Україну", - написав Шамич.
Він обурився, що у суперечливому епізоді з падінням Ярмоленка, рефері навіть не переглянув відеоповтор.
Футбольний арбітр. Це мій колега. Але чиста наволоч. Є речі, які неможливо сховати. І я не буду лукавити. Чисте лайно, разом з тими, що сидять на ВАР. Ненавиджу! Він повинен був цей момент передивитись багато разів. Його посмішка, як знущання з наших людей, дітей, військових", - написав Шамич, який очолює комітет арбітрів Асоціації футболу Києва.
- 5 червня збірна України програла Уельсу у фінальному матчі плей-офф кваліфікації чемпіонату світу-2022.
- Головний тренер збірної України Олександр Петраков заявив, що причиною поразки від Уельсу стала погана реалізація гольових моментів.
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