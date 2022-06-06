Про це Шамич написав у facebook.

За його словами, іспанський арбітр Антоніо Матео Лаос мав призначати у першому таймі пенальті, коли валлійці у штрафному майданчику збили Андрія Ярмоленка. Проте він не зробив цього, бо ФІФА не хотіла бачити збірну Україна у фінальній частині чемпіонату світу.

"Нікого не вітав після Шотландії. Відчував, і не безпідставно. ФІФА зробила російську світовою футбольною мовою. Вони просто не могли пустити Україну", - написав Шамич.

Він обурився, що у суперечливому епізоді з падінням Ярмоленка, рефері навіть не переглянув відеоповтор.

Футбольний арбітр. Це мій колега. Але чиста наволоч. Є речі, які неможливо сховати. І я не буду лукавити. Чисте лайно, разом з тими, що сидять на ВАР. Ненавиджу! Він повинен був цей момент передивитись багато разів. Його посмішка, як знущання з наших людей, дітей, військових", - написав Шамич, який очолює комітет арбітрів Асоціації футболу Києва.

5 червня збірна України програла Уельсу у фінальному матчі плей-офф кваліфікації чемпіонату світу-2022.

Головний тренер збірної України Олександр Петраков заявив, що причиною поразки від Уельсу стала погана реалізація гольових моментів.

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