Оприлюднено божевільну суму, яку Катар витратив на підготовку до ЧС-2022 з футболу
Катар витратив на підготовку до чемпіонату світу-2022 з футболу рекордні $200 млрд
Про це повідомляє The Sun.
За даними британського таблоїда, сума витрат на проведення у Катарі Чс-2022 сягнула $200 млрд.
Безпосередньо на будівництво стадіонів баз, фан-зон для вболівальників у Катарі витратили лише $6,5 млрд.
Виконавчий директор із комунікацій турніру Фатіма Аль-Нуаймі пояснила, що загальна сума $200 млрд є частиною амбітної стратегії національного розвитку та модернізації Катару.
"Більшість масштабних інфраструктурних проєктів, якими користуватимуться команди та вболівальники у 2022 році, такі як нові дороги, метро, аеропорт, готелі та інші туристичні об'єкти, були заплановані ще до того, як ми отримали право на проведення чемпіонату світу з футболу", - сказала Аль-Нуаймі.
Раніше рекорд утримувала Бразилія, яка на ЧС-2014 витратила $15 млрд. Росії ЧС-2018 коштував $11,6 млрд, на ЧС-2010 у ПАР пішло $3,6 млрд, ЧС-2006 у Німеччині - $4,3 млрд, ЧС-2002 у Південній Кореї та Японії - $7 млрд, ЧС-1998 у Франції - $2,3 млрд, ЧС-1994 у США - $500 млн.
Чемпіонат світу в Катарі відбуватиметься з 20 листопада до 18 грудня 2022 року.
- 15 червня визначились всі учасники фінального турніру ЧС-2022, який восени пройде у Катарі.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.78
Купівля 40.78Продаж 41.73
-
EUR
Купівля 39.25Продаж 40.41
- Актуальне
- Важливе