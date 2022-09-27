Про це повідомляє The Sun.

За даними британського таблоїда, сума витрат на проведення у Катарі Чс-2022 сягнула $200 млрд.

Безпосередньо на будівництво стадіонів баз, фан-зон для вболівальників у Катарі витратили лише $6,5 млрд.

Виконавчий директор із комунікацій турніру Фатіма Аль-Нуаймі пояснила, що загальна сума $200 млрд є частиною амбітної стратегії національного розвитку та модернізації Катару.

"Більшість масштабних інфраструктурних проєктів, якими користуватимуться команди та вболівальники у 2022 році, такі як нові дороги, метро, ​​аеропорт, готелі та інші туристичні об'єкти, були заплановані ще до того, як ми отримали право на проведення чемпіонату світу з футболу", - сказала Аль-Нуаймі.

Раніше рекорд утримувала Бразилія, яка на ЧС-2014 витратила $15 млрд. Росії ЧС-2018 коштував $11,6 млрд, на ЧС-2010 у ПАР пішло $3,6 млрд, ЧС-2006 у Німеччині - $4,3 млрд, ЧС-2002 у Південній Кореї та Японії - $7 млрд, ЧС-1998 у Франції - $2,3 млрд, ЧС-1994 у США - $500 млн.

Чемпіонат світу в Катарі відбуватиметься з 20 листопада до 18 грудня 2022 року.

15 червня визначились всі учасники фінального турніру ЧС-2022, який восени пройде у Катарі.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb