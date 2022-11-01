Збірна Франції перед ЧС-2022 втратила другого поспіль лідера
Півзахисник італійського "Ювентуса" Поль Погба не зіграє за збірну Франції на чемпіонаті світу-2022 з футболу
Про це повідомила RMC Sport.
За словами його агентки Рафаели Піменти хавбек не допоможе збірній Франції захищати чемпіонський титул через травму.
"Після медичних оглядів надзвичайно боляче повідомляти, що Поль Погба все ще потребуватиме реабілітації після операції. З цієї причини Поль не зможе приєднатися до збірної Франції в Катарі", - сказала Пімента.
Поль Погба переніс операцію на коліні у вересні. У 2018 році він став у складі збірної Франції чемпіоном світу.
Загалом на рахунку 29-річного півзахисника 91 матч та 11 голів у складі національної команди.
Чемпіонат світу-2022 відбуватиметься з 20 листопада до 18 грудня в Катарі. На груповому раунді Франція зіграє з Австралією, Данією та Тунісом.
- 19 жовтня стало відомо, що півзахисник збірної Франції Н'Голо Канте пропустить через операцію чотири місяці та не зіграє на чемпіонаті світу-2022.
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