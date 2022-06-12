Англія та Італія зіграли внічию у Лізі націй

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч Англія - Італія закінчився з рахунком 0:0. Команди на двох 20 разів вдарили по воротах, але жоден не став голом.

Після 3-го туру збірна Італії з 5 балами очолює групу С в елітному дивізіоні Ліги націй. Друга позицій і 4 пункти в Угорщини. Німеччина набрала 3 бали і йде третьою.

Англія посідає останнє місце, у них лише 2 набраних очки.

Ліга націй

Дивізіон А. 3-й тур

11 червня

Англія - Італія 0:0

11 червня збірна України перемогла Вірменію у 3-му турі Ліги націй.

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