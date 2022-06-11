Україна розтрощила Вірменію у Лізі націй
У суботу, 11 червня, у 3-му турі групового раунду Ліги націй збірна України перемогла у Лодзі Вірменію з рахунком 3:0
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Команда Олександра Петракова приймала Вірменію у польському місті Лодзь. Матч став останнім у кар'єрі в складі національної збірної для голкіпера Андрія П'ятова, який захищав її ворота у 102- ге.
Україна вийшла вперед на 61-й хвилині. Після передачі Олександра Караваєва з правого флангу Руслан Малиновський точно пробив з лінії штрафного майданчика у нижній кут воріт.
Вдруге українці забили на 77-й хвилині. Олександр Караваєв здійснив швидкісний прохід флангом, перепасувався з Михайлом Мудриком та відправив м'яч у сітку з кута воротарського майданчика.
До розгромного рахунок на 84-й хвилині довів Віталій Миколенко.
Збірна України перемогла Вірменію 3:0, набрала 6 очок та стала одноосібним лідером турнірної таблиці. Вірменія з 3 пунктами йде третьою. Шотландія також має 3 пункти та займає друге місце. Ірландія поки не набрала жодного очка та сьогодні прийматиме шотландців.
Наступний матч команда Петракова зіграє 14 червня проти Ірландії, яку перемогла у 2-му турі в Дубліні з рахунком 1:0.
Ліга націй
Дивізіон B. Група 1
3-й тур
Лодзь, Польща
Україна - Вірменія 3:0
Голи: Малиновський, 61, Караваєв, 77, Миколенко, 84
Україна: П'ятов, Караваєв, Забарний, Матвієнко, Зінченко (Зубков, 78), Малиновський, Сидорчук (Ігнатенко, 84), Шапаренко (Піхальонок, 71), Циганков, Яремчук (Довбик, 70), Мудрик (Миколенко, 78).
Вірменія: Юрченко, Монрой, Восканян, Мкоян, Мкртчян, Оганесян, Удо, Дяшян (Малакян, 81), Барсегян (Арутюнян, 66), Байрамян (Адамян, 55), Бабаян (Бічахчян, 55).
Попередження: Забарний, 45+2, Зінченко, 66, Матвієнко, 87 - Бабян, 45+2, Байрамян, 52, Адамян, 89, Воскоян, 90
- 8 червня збірна України перемогла Ірландію у 2-му турі Ліги націй.
- 10 червня голкіпер Андрій П'ятов оголосив, що востаннє зіграє за збірну України у матчі Ліги націй проти Вірменії.
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