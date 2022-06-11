Про це повідомляє Еспресо.TV.

Команда Олександра Петракова приймала Вірменію у польському місті Лодзь. Матч став останнім у кар'єрі в складі національної збірної для голкіпера Андрія П'ятова, який захищав її ворота у 102- ге.

Україна вийшла вперед на 61-й хвилині. Після передачі Олександра Караваєва з правого флангу Руслан Малиновський точно пробив з лінії штрафного майданчика у нижній кут воріт.

Вдруге українці забили на 77-й хвилині. Олександр Караваєв здійснив швидкісний прохід флангом, перепасувався з Михайлом Мудриком та відправив м'яч у сітку з кута воротарського майданчика.

До розгромного рахунок на 84-й хвилині довів Віталій Миколенко.

Збірна України перемогла Вірменію 3:0, набрала 6 очок та стала одноосібним лідером турнірної таблиці. Вірменія з 3 пунктами йде третьою. Шотландія також має 3 пункти та займає друге місце. Ірландія поки не набрала жодного очка та сьогодні прийматиме шотландців.

Наступний матч команда Петракова зіграє 14 червня проти Ірландії, яку перемогла у 2-му турі в Дубліні з рахунком 1:0.

Ліга націй

Дивізіон B. Група 1

3-й тур

Лодзь, Польща

Україна - Вірменія 3:0

Голи: Малиновський, 61, Караваєв, 77, Миколенко, 84

Україна: П'ятов, Караваєв, Забарний, Матвієнко, Зінченко (Зубков, 78), Малиновський, Сидорчук (Ігнатенко, 84), Шапаренко (Піхальонок, 71), Циганков, Яремчук (Довбик, 70), Мудрик (Миколенко, 78).

Вірменія: Юрченко, Монрой, Восканян, Мкоян, Мкртчян, Оганесян, Удо, Дяшян (Малакян, 81), Барсегян (Арутюнян, 66), Байрамян (Адамян, 55), Бабаян (Бічахчян, 55).

Попередження: Забарний, 45+2, Зінченко, 66, Матвієнко, 87 - Бабян, 45+2, Байрамян, 52, Адамян, 89, Воскоян, 90

8 червня збірна України перемогла Ірландію у 2-му турі Ліги націй.

10 червня голкіпер Андрій П'ятов оголосив, що востаннє зіграє за збірну України у матчі Ліги націй проти Вірменії.

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