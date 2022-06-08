Україна перемогла Ірландію у Лізі націй

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч, який проходив у Дубліні, закінчився перемогою України над Ірландією з рахунком 1:0.

Єдиний гол у зустрічі забив Віктор Циганков. Після його прострілу зі штрафного м'яч залетів у ворота ірландців.

Україна розпочала виступи у Лізі націй одразу з 2-го туру. Матч 1-го був перенесений на пізніший термін. Цього місяця наша збірна також проведе зустрічі з Вірменією (11.06) та повторний з Ірландією (14.06).

За свою історію Україна та Ірландія зустрічались вперше.

У паралельній зустрічі групи Шотландія перемогла Вірменію з рахунком 2:0.

Ліга націй

Дивізіон B. 2-й тур

8 червня

Ірландія - Україна 0:1

Гол: Циганков, 48

Україна: Лунін, Сирота, Бондар, Попов, Миколенко, Качараба (Караваєв, 72), Сидорчук (Ігнатенко, 88), Шапаренко, Мудрик (Пихальонок, 72), Зубков (Циганков, 46), Довбик (Сікан, 80).

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