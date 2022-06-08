Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

З футболістів, які зараз перебувають у Дубліні, до офіційної заявки не потрапили травмовані голкіпер Георгій Бущан та півзахисник Тарас Степаненко, а також форвард Роман Яремчук та хавбек Олександр Піхальонок. Водночас оборонець Едуард Соболь, який через нездужання пропустив напередодні тренування, може вийти на поле.

Пізніше УАФ внесла корективи у заявку. Проти Ірландії також не зіграє інший лідер збірної України - Андрій Ярмоленко. Натомість Олександр Піхальонок з'явився у заявці.

Офіційна заявка збірної України на матч проти Ірландії:

1. Андрій Лунін, 2. Едуард Соболь, 3. Олександр Сирота, 4. Денис Попов, 5. Сергій Сидорчук, 6. Данило Ігнатенко, 7. Олександр Піхальонок, 8. Руслан Малиновський, 9. Данило Сікан, 10. Микола Шапаренко, 11. Артем Довбик, 12. Андрій П'ятов, 13. Ілля Забарний, 14. Михайло Мудрик, 15. Віктор Циганков, 16. Віталій Миколенко, 17. Олександр Зінченко, 18. Валерій Бондар, 19. Тарас Качараба, 20. Олександр Зубков, 21. Олександр Караваєв, 22. Микола Матвієнко, 23. Дмитро Різник.

Матч Ірландія - Україна відбудеться сьогодні у Дубліні та розпочнеться о 21:45.

Суперниками команди Олександра Петракова по групі 1 у дивізіоні B Ліги націй також є Шотландія та Вірменія.

1 червня у Глазго в півфінальному матчі плей-офф відбору ЧС-2022 збірна України перемогла Шотландію - 3:1.

5 червня збірна України програла Уельсу у фіналі кваліфікації та не змогла вийти на чемпіонат світу-2022.

7 червня стало відомо, що основний воротар збірної України Георгій Бущан не зіграє у матчах Ліги націй проти Ірландії та Вірменії.

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