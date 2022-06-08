Збірна України перед стартом у Лізі націй втратила основного голкіпера
Основний воротар збірної України Георгій Бущан не зіграє у матчах Ліги націй проти Ірландії та Вірменії
Про це повідомляє Українська асоціація футболу.
Бущан ушкодив зв’язки гомілковостопного суглоба та пропустить через травму близько двох тижнів. Таким чином, він не зіграє проти Ірландії 8 та 14 червня та з Вірменією 11 червня.
Сьогоднішній матч у Дубліні також пропустить півзахисник Тарас Степаненко, в якого діагностували забій мізинця. Напередодні через нездужання не тренувався й оборонець Едуард Соболь, участь якого у грі з ірландцями також під питанням.
Матч Ірландія - Україна відбудеться сьогодні у Дубліні та розпочнеться о 21:45.
Ще одним суперником команди Олександра Петракова по групі 1 у дивізіоні B Ліги націй є Шотландія.
- 1 червня у Глазго в півфінальному матчі плей-офф відбору ЧС-2022 збірна України перемогла Шотландію - 3:1.
- 5 червня збірна України програла Уельсу у фіналі кваліфікації та не змогла вийти на чемпіонат світу-2022.
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