Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

Бущан ушкодив зв’язки гомілковостопного суглоба та пропустить через травму близько двох тижнів. Таким чином, він не зіграє проти Ірландії 8 та 14 червня та з Вірменією 11 червня.

Сьогоднішній матч у Дубліні також пропустить півзахисник Тарас Степаненко, в якого діагностували забій мізинця. Напередодні через нездужання не тренувався й оборонець Едуард Соболь, участь якого у грі з ірландцями також під питанням.

Матч Ірландія - Україна відбудеться сьогодні у Дубліні та розпочнеться о 21:45.

Ще одним суперником команди Олександра Петракова по групі 1 у дивізіоні B Ліги націй є Шотландія.

1 червня у Глазго в півфінальному матчі плей-офф відбору ЧС-2022 збірна України перемогла Шотландію - 3:1.

5 червня збірна України програла Уельсу у фіналі кваліфікації та не змогла вийти на чемпіонат світу-2022.

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