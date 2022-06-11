П'ятов оголосив, що матч проти Вірменії стане для нього останнім за збірну України
Голкіпер Андрій П'ятов оголосив, що завершує кар'єру в збірній України з футболу та востаннє зіграє за неї у матчі Ліги націй проти Вірменії
Про це П'ятов повідомив у Instagram.
Він опублікував фото 15-річної давнини, коли дебютував з збірну України та зявив, що 11 червня зіграє на національну команду востаннє.
"Цей хлопчина ще не здогадується, що останній матч за національну збірну він проведе 11 червня 2022 року", - написав П'ятов.
Загалом 37-річний голкіпер зіграв за збірну України 101 матч.
Матч Україна - Вірменія відбудеться сьогодні, 11 червня, у Лодзі та розпочнеться о 16:00.
- 8 червня збірна України перемогла Ірландію у 2-му турі Ліги націй.
- Півзахисник збірної України Тарас Степаненко заявив, що він не зіграє у матчах Ліги націй проти Вірменії та Ірландії.
- Головний тренер збірної України Олександр Петраков повідомив, що проти Вірменії також не зіграють Георгій Бущан, Едуард Соболь та Олександр Сирота.
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