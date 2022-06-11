Про це П'ятов повідомив у Instagram.

Він опублікував фото 15-річної давнини, коли дебютував з збірну України та зявив, що 11 червня зіграє на національну команду востаннє.

"Цей хлопчина ще не здогадується, що останній матч за національну збірну він проведе 11 червня 2022 року", - написав П'ятов.

Загалом 37-річний голкіпер зіграв за збірну України 101 матч.

Матч Україна - Вірменія відбудеться сьогодні, 11 червня, у Лодзі та розпочнеться о 16:00.

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