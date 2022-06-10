Про це Степаненко повідомив у своєму Instagram.

"На жаль, я не зможу допомогти збірній у матчах з Вірменією та Ірландією. Тому для мене цей сезон завершено. Ментально – найважчий сезон у моєму житті. І це дуже тяжкий досвід, який дає можливість зробити висновки та бути сильнішим. Все буде добре. Далі буде… Слава Україні", – написав Тарас Степаненко.

На збірну України чекають ще два матчі Ліги націй. Зустріч проти Вірменії відбудеться 11 червня, а Ірландії –14 червня. Обидві гри відбудуться у польському Лодзі.

За "Шахтар" Тарас Степаненко у цьому сезоні зіграв 22 матчі, забив 2 м'ячі і 1 асист.

8 червня збірна України перемогла Ірландію у 2-му турі Ліги націй.

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