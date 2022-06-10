Петраков повідомив, які футболісти не зіграють у матчі Україна - Вірменія
Головний тренер збірної України Олександр Петраков заявив, що проти Вірменії не зіграють Тарас Степаненко, Георгій Бущан, Едуард Соболь та Олександр Сирота
Про це Олександр Петраков повідомив на прес-конференції.
"Степаненко вже поїхав додому, я його відпустив. Бущан поїхав додому. Соболь тільки сьогодні приступив до тренувань після простуди. І захворів Сирота, теж простуда. Зараз буде тренування, після нього побачимо, хто який має вигляд перед матчем", - заявив головний тренер збірної України.
Україна розпочала виступи у Лізі націй одразу з 2-го туру, де перемогла Ірландію 1:0.
Матч 1-го був перенесений на пізніший термін. Цього місяця наша збірна також проведе зустрічі з Вірменією (11.06) та повторний з Ірландією (14.06).
- 8 червня збірна України перемогла Ірландію у 2-му турі Ліги націй.
- Півзахисник збірної України Тарас Степаненко заявив, що він не зіграє у матчах Ліги націй проти Вірменії та Ірландії.
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