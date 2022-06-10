Петраков повідомив, які футболісти не зіграють у матчі Україна - Вірменія

Про це Олександр Петраков повідомив на прес-конференції.

"Степаненко вже поїхав додому, я його відпустив. Бущан поїхав додому. Соболь тільки сьогодні приступив до тренувань після простуди. І захворів Сирота, теж простуда. Зараз буде тренування, після нього побачимо, хто який має вигляд перед матчем", - заявив головний тренер збірної України.

Україна розпочала виступи у Лізі націй одразу з 2-го туру, де перемогла Ірландію 1:0.

Матч 1-го був перенесений на пізніший термін. Цього місяця наша збірна також проведе зустрічі з Вірменією (11.06) та повторний з Ірландією (14.06).

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb