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Англія заборонила вводити ботокс людям до 18 років

1 жовтня, 2021 п'ятниця
22:09
Світ філери

Англійцям молодше 18 років заборонили робити уколи ботоксу, а також філерів з косметичних причин

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я Великої Британії. 

З 1 жовтня в Англії особам до 18 років заборонили вводити ботулотоксин та інші філлери у косметичних цілях, навіть з дозволу батьків.

Відтак, надання таких послуг неповнолітнім стало кримінальним правопорушенням.

Також порушенням є організація процедури або запис на прийом для надання цих процедур будь-якій особі віком до 18 років.

Тільки ліцензований медик може дати дозвіл на такі процедури і лише для лікування. Їх має проводити зареєстрований лікар, медсестра, фармацевт або дантист.

"Новий закон захистить дітей від потенційного ризику для здоров'я, який несуть ботулотоксини та косметичні філери", – йдеться у повідомленні.

Довідка: Ботокс – це препарат, який може усунути мімічні зморшки, прибрати більш глибокі зморшки, підкоригувати лінії біля очей, прибрати носові складки.  Ботокс і косметичні філлери, наприклад, гіалуронову кислоту, найчастіше використовують для процедур зі збільшення губ, розгладження зморшок або шрамів.

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медики
Англія
Велика Британiя
ботокс
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