Англія заборонила вводити ботокс людям до 18 років
Англійцям молодше 18 років заборонили робити уколи ботоксу, а також філерів з косметичних причин
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я Великої Британії.
З 1 жовтня в Англії особам до 18 років заборонили вводити ботулотоксин та інші філлери у косметичних цілях, навіть з дозволу батьків.
Відтак, надання таких послуг неповнолітнім стало кримінальним правопорушенням.
Також порушенням є організація процедури або запис на прийом для надання цих процедур будь-якій особі віком до 18 років.
Тільки ліцензований медик може дати дозвіл на такі процедури і лише для лікування. Їх має проводити зареєстрований лікар, медсестра, фармацевт або дантист.
"Новий закон захистить дітей від потенційного ризику для здоров'я, який несуть ботулотоксини та косметичні філери", – йдеться у повідомленні.
Довідка: Ботокс – це препарат, який може усунути мімічні зморшки, прибрати більш глибокі зморшки, підкоригувати лінії біля очей, прибрати носові складки. Ботокс і косметичні філлери, наприклад, гіалуронову кислоту, найчастіше використовують для процедур зі збільшення губ, розгладження зморшок або шрамів.
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