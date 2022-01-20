Антимонопольний комітет розлідує продаж Фірташем кримського підприємства росіянам
Антимонопольний комітет України (АМКУ) за власною ініціативою розслідує факт продажу ПАТ "Ukrainian chemical products" (раніше - "Кримський Титан") російській компанії "Русский титан"
Про це повідомляє АМКУ у Facebook.
Зазначається, що Комітет встановлюватиме, чи є продаж активів концентрацією, чи потребувала така концентрація дозволу АМКУ та чи є такі дії порушенням законодавства про захист економічної конкуренції.
Як повідомили у АМКУ, 30 грудня 2021 року на офіційному сайті Group DF та у низці вітчизняних засобів масової інформації поширили новину про продаж всіх активів ПАТ "Ukrainian chemical products" (Київ) компанії "Русский титан" (Петрозаводськ). АМКУ не отримував будь-яких заяв про придбання цих активів від російської компанії чи інших суб’єктів господарювання.
У випадку встановлення фактів порушення законодавства про захист економічної конкуренції, на нового власника активів ПАТ "Ukrainian chemical products" буде накладено штраф у розмірі до 5% від доходу за рік, що передуватиме його накладенню.
В АМКУ нагадали, що потужності ПАТ "Ukrainian chemical products" розташовані у Армянську (АР Крим). Підприємство виробляє титанову продукцію. За даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, кінцевим бенефіціарним власником товариства є Дмитро Фірташ.
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