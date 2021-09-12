Антиолігархічний законопроєкт повторює шлях Путіна у 2000-х, - Андерс Ослунд

Він, зокрема, звернув увагу на схожість ініціатив із тим кроками, які чинив президент Росії Путін на початку 2000-х років. Про це Ослунд заявив у відповідь на слова Малюські на Ялтинському форумі в Києві (YES), передає Еспресо.TV.

"Ви кажете, що олігарх має продати свої ЗМІ. А кому він їх має продати? Жоден іноземець не захоче їх купувати. Звичайною, росіянам - купувати не дозволять. Хто ж тоді це має бути? Держава, керівна партія? Путін на початку 2000-х відібрав медіа-владу у Бориса Березовського і передав не державі, а своїм, путінським олігархам", - цитує Андерса Ослунда портал Главком.



"Те, що ви пропонуєте - не є третім шляхом, а є путінським шляхом!", - наголосив економіст.