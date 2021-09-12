Антиолігархічний законопроєкт повторює шлях Путіна у 2000-х, - Андерс Ослунд
Шведський економіст Андерс Ослунд розкритикував поданий до Верховної Ради України законопроєкт про деолігархізацію та озвучені міністром юстиції Денисом Малюською очікування щодо продажу ЗМІ великим бізнесом
Він, зокрема, звернув увагу на схожість ініціатив із тим кроками, які чинив президент Росії Путін на початку 2000-х років. Про це Ослунд заявив у відповідь на слова Малюські на Ялтинському форумі в Києві (YES), передає Еспресо.TV.
"Ви кажете, що олігарх має продати свої ЗМІ. А кому він їх має продати? Жоден іноземець не захоче їх купувати. Звичайною, росіянам - купувати не дозволять. Хто ж тоді це має бути? Держава, керівна партія? Путін на початку 2000-х відібрав медіа-владу у Бориса Березовського і передав не державі, а своїм, путінським олігархам", - цитує Андерса Ослунда портал Главком.
"Те, що ви пропонуєте - не є третім шляхом, а є путінським шляхом!", - наголосив економіст.
- 2 вересня уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до спікера парламенту Дмитра Разумкова з офіційним листом, в якому відзначила невідповідність Конституції законопроекту про олігархів і запропонувала направити його в Венеційську комісію. Це рішення також підтримали чотири фракції парламенту.
- 10 вересня Разумков направив законопроект №5599 про олігархів для отримання висновку в Європейську комісію "За демократію через право" (Венеційську комісію). Це рішення привітали в Консультаційній місії ЄС при Україні та європейські дипломати.
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