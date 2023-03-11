Про це заявив російський опозиціонер Марк Фейгін в етері Еспресо.

"От дивіться, там внутрішня боротьба не припиняється. І в ФСБ, і в інших силових структурах, між ФСБ й армією. Тобто це природні речі, десь воно викликане бажанням звалити із себе відповідальність, провину за якісь речі, перевести стрілки, це звично. Що відбувається? Так, Путін виступав на отій колегії ФСБ, а колегія ФСБ – це такий, знаєте, негласний головний орган в Росії. Вони вирішують практично все. Частково несе на собі цю функцію Рада безпеки, але там практично ті ж люди, окрім деяких ритуальних керівників, в радбезі Медведєв сидить, він хіба щось вирішує, якусь роль грає? А от в колегії ФСБ сидять конкретні генерали, окрім усім відомих Бортнікова, Корольова, сидять різні інші, які на багато речей впливають вирішальним чином", - зазначив він.

Політик додав, що дехто прагне зайняти місце Бортнікова, хтось захищає колективні інтереси, хтось - персональні.

"Але питання залишається тим самим, що війна продовжує бути війною самого Путіна, а ніяк не апарату влади. Апарат влади так і не підхоплює бажання розділити відповідальність за це все. Мені здається, це дуже важливий момент. І тому Путін власне й не намагається через конфлікт піти, зняти Бортнікова і що? Бортніков спокійно відходить у бік і більше не несе відповідальності. Він хоче, щоб вони залишались. І Шойгу, і Патрушев, і Бортніков, і Герасімов залишались розділяти із ним цю відповідальність. Він намагається їх залучити в систему, в орбіту цих стосунків відповідальності. А інакше чому ж він їх не звільняє, вони ж все провалили, всі разом вони провалили кампанію в Україні. Це багато разів обговорювали, вони були в опалі. А їх не зняли, а повернули та їхні ж позиції. Тобто, як за цитатою Геббельса: разом йшли, разом і висіти. До речі, Путін її у різних варіантах повторював. Разом висіти, бо чому це я маю за все розплачуватись. Ну, так, він приймав це рішення. Але розплачуватись він хоче, щоб вони всі розплачувались. А от чи хочуть вони цього, розумієте?" - наголосив Марк Фейгін.

За його словами, Бортніков теоретично міг би піти, спираючись на свій вік, але в РФ нема за що чіплятися, якщо вона програє.

"І ще не відомо, що буде завтра. Ви знаєте, що вони по собі залишають? От Бахмут, яке майбутнє у Бахмута, чи у Соледара, чи у таких от міст? Там ж жодного живого місця не залишається. Чи Мар’їнка, чи Авдіївка. Ви подивіться на ті фотографії, хто це буде відновлювати?" - зауважив політик.