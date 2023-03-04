Миру не буде без притягнення Путіна до відповідальності, - президентка Європарламенту

Про це заявила президентка Європейського парламенту Роберта Мецола, передає Укрінформ.

У відповідь на запитання журналіста під час пресконференції щодо притягнення РФ до відповідальності Роберта Мецола зазначила: "Що я чула зараз від генпрокурора Костіна - що вже є великий прогрес. Ми бачили надзвичайно хороші пропозиції. Ми зустрічатимемося зі співробітниками ООН. Мусимо бути впевненими, що маємо механізми - передусім, щоб збирати докази, але й щоб потім притягувати до відповідальності".

Президентка Європейського парламенту також наголосила на тому, що необхідно створити спеціальний трибунал, аби "покрити злочин агресії":

"Це вже питання не того, яким чином (це зробити - ред.), а - коли. І навіть зараз, коли ми бачимо випадки, які розслідуються в Україні, інформація збирається різними країнами-членами, Сполученими Штатами, Сполученим Королівством - це про те, аби притягнути до відповідальності осіб, включно з Володимиром Путіним. Без цього не буде миру", - резюмувала вона й додала: "Хто б не був відповідальний за ці злочини, він має понести покарання".