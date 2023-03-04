Миру не буде без притягнення Путіна до відповідальності, - президентка Європарламенту
Військово-політичне керівництво РФ, включно з Володимиром Путіним, має нести відповідальність за скоєні злочини у війні проти України - без цього не буде миру
Про це заявила президентка Європейського парламенту Роберта Мецола, передає Укрінформ.
У відповідь на запитання журналіста під час пресконференції щодо притягнення РФ до відповідальності Роберта Мецола зазначила: "Що я чула зараз від генпрокурора Костіна - що вже є великий прогрес. Ми бачили надзвичайно хороші пропозиції. Ми зустрічатимемося зі співробітниками ООН. Мусимо бути впевненими, що маємо механізми - передусім, щоб збирати докази, але й щоб потім притягувати до відповідальності".
Президентка Європейського парламенту також наголосила на тому, що необхідно створити спеціальний трибунал, аби "покрити злочин агресії":
"Це вже питання не того, яким чином (це зробити - ред.), а - коли. І навіть зараз, коли ми бачимо випадки, які розслідуються в Україні, інформація збирається різними країнами-членами, Сполученими Штатами, Сполученим Королівством - це про те, аби притягнути до відповідальності осіб, включно з Володимиром Путіним. Без цього не буде миру", - резюмувала вона й додала: "Хто б не був відповідальний за ці злочини, він має понести покарання".
- Нагадаємо, на засіданні прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан згадав про висновок Нюрнберзького трибуналу, що злочини проти міжнародного права чинять конкретні люди, а не абстрактні суб'єкти.
- Генеральний прокурор України Андрій Костін анонсував проведення конференції United for Justice, що відбулася 3 березня. Вона мала об'єднати світові зусилля для притягнення РФ до відповідальності.
- До коаліції, яка підтримує створення спеціального трибуналу для Росії за злочин агресії на сьогодні входять вже 29 країн.
- Єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс на полях конференції United for Justice заявив, що коаліція, яка підтримує створення спеціального трибуналу для Росії за злочин агресії, поки не дійшла згоди щодо його формату та намагається взяти до уваги позицію України.
- Генеральний прокурор Андрій Костін ствердив, що робота над притягненням Росії до відповідальності за злочини триває: наразі розглядаються три опції для трибуналу.
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