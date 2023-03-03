До коаліції, яка підтримує створення спецтрибуналу для РФ, входять вже 29 країн, - Кулеба
До коаліції, яка підтримує створення спеціального трибуналу для Росії за злочин агресії на сьогодні входять вже 29 країн
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитра Кулеби після зустрічі у Львові з колегами з Нідерландів та Естонії.
"Якщо на початку розмова про трибунал не викликала багато ентузіазму і була абстрактною, то зараз ми вже побудували коаліцію країн, яка предметно працює над параметрами майбутнього трибуналу", - сказав Кулеба.
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Окрім цього, міністр також додав, що серед учасників коаліції є навіть одна країна Латинської Америки, і лише за місяць кількість країн збільшилась на вісім.
Кулеба також заявив, що друге засідання коаліції відбудеться 21-22 березня у Страсбурзі.
- 24 лютого президент України Володимир Зеленський розповів про роботу над притягненням РФ до відповідальності.
- 3 березня Зеленський і президент Латвії обговорили спецтрибунал для РФ і підписали декларацію про підтримку євроатлантичної інтеграції України.
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