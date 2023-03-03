Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитра Кулеби після зустрічі у Львові з колегами з Нідерландів та Естонії.

"Якщо на початку розмова про трибунал не викликала багато ентузіазму і була абстрактною, то зараз ми вже побудували коаліцію країн, яка предметно працює над параметрами майбутнього трибуналу", - сказав Кулеба.

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Окрім цього, міністр також додав, що серед учасників коаліції є навіть одна країна Латинської Америки, і лише за місяць кількість країн збільшилась на вісім.

Кулеба також заявив, що друге засідання коаліції відбудеться 21-22 березня у Страсбурзі.