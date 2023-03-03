Зеленський і президент Латвії обговорили спецтрибунал для РФ і підписали декларацію про підтримку євроатлантичної інтеграції України

Про це повідомляє Еспресо.TV.

"На перемовинах ми торкнулися питання створення спеціального трибуналу за агресію Росії проти України. А також про співпрацю з міжнародним кримінальним судом та про підтримку наших воїнів. Латвія постійно допомагає Україні", - сказав Левітс.

Він наголосив, що закликає союзників якнайшвидше надавати Україні зброю, яку обіцяли.

"Підтримка Латвії в Україні перевищила 1% ВВП з огляду на останній пакет допомоги. І це лише про військову підтримку, яка для нас є пріоритетом. Наступні місяці нас чекають вирішальні бої і ми однозначно будемо підтримувати Україну", - додав президент.

За його словами, Латвія буде долучатися до відновлення Чернігівської області.

Загалом, за підсумками візиту, президенти підписали спільну декларацію, де йдеться про повну підтримку України, а також про майбутнє членство в ЄС та НАТО

"Ми підписали з паном президентом спільну декларацію, яка засвідчує підтримку Латвією повноправної європейської і євроатлантичної інтеграції України. Лише з Україною у своєму складі європейський проєкт стане довершеним, лише з Україною НАТО стане міцним захисником Європи та спільних цінностей", - сказав Зеленський.

Він висловив впевненість, що Латвія і президент Левітс стануть "потужними помічниками України у притягненні до відповідальності всіх російських вбивць, терористів і катів".

"На переговорах сьогодні ми торкнулися відповідних питань. Зокрема, створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України, процесу підготовки голосування в Генеральній Асамблеї ООН за відповідну українську резолюцію, співпраці з Міжнародним кримінальним судом і юридичними інституціями європейської спільноти". - підсумував президент України.