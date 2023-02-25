Символічний трибунал у Гаазі визнав Путіна винним у злочинах, вчинених в Україні
У річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну символічний трибунал у Гаазі визнав Володимира Путіна винним у тяжких злочинах
У Гаазі, заочно та символічно судили Путіна за злочин агресії, воєнні злочини та злочини проти людяності, скоєні з 24 лютого 2022 року, повідомляє Укрінформ.
"Ми не маємо сумнівів, враховуючи покази свідків і представлені докази, що вторгнення було злочином агресії... Характер і сила злочину говорить про те, що його готували задовго до 24 лютого 2022 року", - наголосив у рішенні символічний суд.
У рамках цього процесу протягом тижня справу розглядали всесвітньо відомі юристи, а також долучилися реальні свідки. Його мета – підсилити інтерес та підтримати ідею проведення справжнього трибуналу.
Розглядали справу колишній член Конституційного суду Південної Африки Зак Якооб, експосол США з особливих доручень з питань воєнних злочинів в Управлінні глобального кримінального правосуддя Стівен Дж. Репп, консультант з міжнародного права Прія Піллай, яка також працювала в Міжнародному трибуналі щодо колишньої Югославії, зокрема, аналізувала спірні правові питання.
Символічний суд базувався на принципах Нюрнберзького процесу, а також Римського статуту Міжнародного кримінального суду.
- Нагадаємо, 17 листопада Гаазький окружний суд озвучив вирок, згідно з яким винними у трагедії, коли був збитий пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній" із 298 людьми на борту. стала підконтрольна Росії "ДНР" та Ігор Гіркін і його підлеглі — Сергій Дубинський та Леонід Харченко.
- Суд, який розглядав справу про збиття рейсу MH17, вважає, що підозрюваних у справі може бути більше, ніж четверо, яким було винесено вирок.
- 8 лютого прокурори Спільної слідчої групи (JIT), яка займається розслідуванням справи про трагедію MH17, повідомили про переконливі докази того, що президент Росії Володимир Путін особисто підписав рішення про постачання російської ракетної системи в Україну.
- 21 лютого Путін надав звання"гвардійської" 53-й зенітній ракетній бригаді, яка причетна до збиття малазійського пасажирського лайнера рейсу MH17.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.24
Купівля 39.24Продаж 39.87
-
EUR
Купівля 41.1Продаж 41.98
- Актуальне
- Важливе