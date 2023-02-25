У Гаазі, заочно та символічно судили Путіна за злочин агресії, воєнні злочини та злочини проти людяності, скоєні з 24 лютого 2022 року, повідомляє Укрінформ.

"Ми не маємо сумнівів, враховуючи покази свідків і представлені докази, що вторгнення було злочином агресії... Характер і сила злочину говорить про те, що його готували задовго до 24 лютого 2022 року", - наголосив у рішенні символічний суд.

У рамках цього процесу протягом тижня справу розглядали всесвітньо відомі юристи, а також долучилися реальні свідки. Його мета – підсилити інтерес та підтримати ідею проведення справжнього трибуналу.

Розглядали справу колишній член Конституційного суду Південної Африки Зак Якооб, експосол США з особливих доручень з питань воєнних злочинів в Управлінні глобального кримінального правосуддя Стівен Дж. Репп, консультант з міжнародного права Прія Піллай, яка також працювала в Міжнародному трибуналі щодо колишньої Югославії, зокрема, аналізувала спірні правові питання.

Символічний суд базувався на принципах Нюрнберзького процесу, а також Римського статуту Міжнародного кримінального суду.