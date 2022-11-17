Про це вона розповіла в етері Еспресо.

Суд у Гаазі визнав, що літак було збито 2014 року донецькими сепаратистами. За даними трибуналу, стріляли із ЗРК "Бук", запущеної з боку села Первомайське Донецької області. На той момент село перебувало під контролем ДНР. Згідно з вироком, у злочині винні Ігор Гіркін та його підлеглі — Сергій Дубинський та Леонід Харченко. Саме вони несуть відповідальність за загибель 298 осіб, йдеться у вироку.

Основними аргументами суду стали:

РФ контролювала ДНР. На момент трагедії територія ДНР перебувала під контролем Росії. Про це в тому числі свідчать телефонні переговори сепаратистів із адміністрацією президента РФ. Відомо, що Ігор Гіркін контактував із Владиславом Сурковим.

Слід на тілі. Суд визнав доведеним, що літак був збитий саме з "Бука". Такого висновку вдалося дійти після огляду тіл загиблих. На одному з них був знайдений уламок у формі метелика – такі вражаючі елементи використовуються саме в "Буках".

Фото з місця трагедії. Серед основних доказів того, що Боїнга було збито з "Бука", стали опубліковані в інтернеті знімки. На них видно світловий та інверсійний слід у небі.

Показання свідка. Один з очевидців також заявив, що у день трагедії почув вибух і побачив ракету, що залишила за собою димовий слід. Після цього він спостерігав за падінням літака. А за кілька хвилин повз свідка проїхав "Бук", у якого не вистачало однієї ракети. Свідок був анонімним та проходив під псевдонімом M58.

Визнання сепаратистів. Одразу після катастрофи ополченці ДНР повідомили канал LifeNews про те, що збили літак (вони помилково називали його Ан-26 українських ВПС). Ця новина досі доступна на сайті Лайфу.

Літак збили помилково. Попередній факт свідчить, що постріл було зроблено навмисне, але в ДНР вважали, що літак був військовим. Проте суд вирішив, що помилка не применшує злого наміру.

Спроба приховати сліди. Після того, як сепаратисти збили цивільний літак, систему "Бук" терміново вивезли до Росії у спробі приховати сліди. Але таємно цього зробити не вдалося — "Бук", що вивозиться росіянами, потрапив на безліч фотографій.

Дубинському, Гіркіну та Харченку суд в Гаазі заочно призначив найвищу міру покарання за збиття Боїнга над Донбасом – довічне ув'язнення та виплати компенсацій рідним загиблих. Загальна сума компенсацій становить понад 16 мільйонів євро.

Кореспондентка нагадала, що 8 років тому, 17 липня 2014 року, пасажирський Boeing-777 Малайзійських авіаліній, що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, зазнав катастрофи; 283 пасажирів та 15 членів екіпажу загинули.



"Майже годину тому почалося засідання Окружного суду Гааги по справі МН17 у судовому комплексі "Схіпхол" поблизу Амстердама. Журналістів до залу суду не пустили, проте там багато учасників справи. Суддя сказав, що за довгий час слухання справи, люди вже добре знають один одного, також обіцяє не зачитувати вирок повністю, але буде читати протягом однієї години та 45 хвилин. Попередньо суддя сказав, що літак було збито ракетою, випущеною з ЗРК "Бук", який стояв у полі біля Першотравенська Донецької області. Обвинувачувані на суд не з'явилися, їх оголошено у міжнародний розшук, їм загрожує довічне ув'язнення", - прокоментувала журналістка.



Марія Абрамкіна зауважила, що слідство вважає підозрюваних винними в авіакатастрофі. Родичі загиблих досі не можуть оговтатися після загибелі рідних і для них дуже важливо, щоб суд визнав Росію винною.