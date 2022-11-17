Справа MH-17: бойовиків підконтрольної РФ "ДНР" на чолі з Гіркіним заочно засудили до довічного ув'язнення
Суд озвучив вирок, згідно з яким винними у трагедії стала підконтрольна Росії "ДНР" та Ігор Гіркін і його підлеглі — Сергій Дубинський та Леонід Харченко
Про це вона розповіла в етері Еспресо.
Суд у Гаазі визнав, що літак було збито 2014 року донецькими сепаратистами. За даними трибуналу, стріляли із ЗРК "Бук", запущеної з боку села Первомайське Донецької області. На той момент село перебувало під контролем ДНР. Згідно з вироком, у злочині винні Ігор Гіркін та його підлеглі — Сергій Дубинський та Леонід Харченко. Саме вони несуть відповідальність за загибель 298 осіб, йдеться у вироку.
Основними аргументами суду стали:
РФ контролювала ДНР. На момент трагедії територія ДНР перебувала під контролем Росії. Про це в тому числі свідчать телефонні переговори сепаратистів із адміністрацією президента РФ. Відомо, що Ігор Гіркін контактував із Владиславом Сурковим.
Слід на тілі. Суд визнав доведеним, що літак був збитий саме з "Бука". Такого висновку вдалося дійти після огляду тіл загиблих. На одному з них був знайдений уламок у формі метелика – такі вражаючі елементи використовуються саме в "Буках".
Фото з місця трагедії. Серед основних доказів того, що Боїнга було збито з "Бука", стали опубліковані в інтернеті знімки. На них видно світловий та інверсійний слід у небі.
Показання свідка. Один з очевидців також заявив, що у день трагедії почув вибух і побачив ракету, що залишила за собою димовий слід. Після цього він спостерігав за падінням літака. А за кілька хвилин повз свідка проїхав "Бук", у якого не вистачало однієї ракети. Свідок був анонімним та проходив під псевдонімом M58.
Визнання сепаратистів. Одразу після катастрофи ополченці ДНР повідомили канал LifeNews про те, що збили літак (вони помилково називали його Ан-26 українських ВПС). Ця новина досі доступна на сайті Лайфу.
Літак збили помилково. Попередній факт свідчить, що постріл було зроблено навмисне, але в ДНР вважали, що літак був військовим. Проте суд вирішив, що помилка не применшує злого наміру.
Спроба приховати сліди. Після того, як сепаратисти збили цивільний літак, систему "Бук" терміново вивезли до Росії у спробі приховати сліди. Але таємно цього зробити не вдалося — "Бук", що вивозиться росіянами, потрапив на безліч фотографій.
Дубинському, Гіркіну та Харченку суд в Гаазі заочно призначив найвищу міру покарання за збиття Боїнга над Донбасом – довічне ув'язнення та виплати компенсацій рідним загиблих. Загальна сума компенсацій становить понад 16 мільйонів євро.
Кореспондентка нагадала, що 8 років тому, 17 липня 2014 року, пасажирський Boeing-777 Малайзійських авіаліній, що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, зазнав катастрофи; 283 пасажирів та 15 членів екіпажу загинули.
"Майже годину тому почалося засідання Окружного суду Гааги по справі МН17 у судовому комплексі "Схіпхол" поблизу Амстердама. Журналістів до залу суду не пустили, проте там багато учасників справи. Суддя сказав, що за довгий час слухання справи, люди вже добре знають один одного, також обіцяє не зачитувати вирок повністю, але буде читати протягом однієї години та 45 хвилин. Попередньо суддя сказав, що літак було збито ракетою, випущеною з ЗРК "Бук", який стояв у полі біля Першотравенська Донецької області. Обвинувачувані на суд не з'явилися, їх оголошено у міжнародний розшук, їм загрожує довічне ув'язнення", - прокоментувала журналістка.
Марія Абрамкіна зауважила, що слідство вважає підозрюваних винними в авіакатастрофі. Родичі загиблих досі не можуть оговтатися після загибелі рідних і для них дуже важливо, щоб суд визнав Росію винною.
- Нагадаємо, Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній" із 298 людьми на борту, який виконував рейс MH17 з Амстердама (Нідерланди) до Куала-Лумпура (Малайзія) збили на тимчасово окупованій території Донбасу 7 липня 2014 року. Загинули всі люди: 283 пасажири та 15 членів екіпажу.
-
Після чотирьох років розслідування, 24 травня 2018 року, Спільна слідча група представила звіт, з якого витікає, що авіалайнер Boeing рейсу МН17 компанії "Малайзійські авіалінії" збили 17 липня 2014 року над окупованою Росією територією України з установки "Бук" 53-ї зенітно-ракетної бригади збройних сил РФ. Міжнародна слідча група показала уламок ракети, яка збила MH17.
-
Генсек НАТО назвав професійними висновки слідчих у справі MH17. Австралія та Нідерланди офіційно звинуватили Росію у катастрофі MH17. ЄС повністю підтримав розслідування катастрофи MH17.
-
У листопаді 2018 року рідні загиблих в авіакатастрофі МН17 подали в ЄСПЛ позови проти Росії. У 2019 році справу про катастрофу частково передали в Гаазький суд.
-
7 червня 2021 року суд Гааги розпочав слухання по суті справи.
-
8 грудня 2021 року родичі загиблих у авіакатастрофі підготували 301 позов про компенсації.
-
20 грудня 2021 року прокурори заявили, що "Бук" привезли з РФ напередодні збиття літака, і назвали обвинувачених винними у вбивстві.
-
21 грудня 2021 року прокурори повідомили, що слідство визначило російський "Бук" за 15 ознаками. Нідерландська прокуратура висунула вимогу про довічне ув'язнення для чотирьох обвинувачених у збитті літака рейсу MH17 – трьох росіян та одного українця: Ігоря Гіркіна, Сергія Дубинського, Олега Пулатова та Леоніда Харченка. При цьому звинувачення вважає, що винні мають виплатити компенсації родинам загиблих.
-
2 лютого 2022 року Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте домовилися про подальшу співпрацю в розслідуванні катастрофи МН17.
-
10 червня 2022 року в Нідерландах завершився судовий процес щодо збитого над Донеччиною літака MH17.
-
16 липня 2022 року ЄС закликав притягнути до відповідальності винних у збитті літака.
-
17 липня, у восьмі роковини трагедії, компанія BABYLON'13 випустила трейлер фільму "Залізні метелики" про збиття Росією пасажирського літака рейсу MH17.
-
22 серпня міністр оборони України Олексій Резніков запропонував виставити в Гаазі захоплений українською армією російський зенітно-ракетний комплекс "Бук" як нагадування про збиття окупантами пасажирського літака рейсу МН17.
-
22 вересня поблизу Амстердама провели формальне останнє засідання щодо збиття окупантами літака рейсу MH17 у небі над тимчасово окупованою Донеччиною.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.92
Купівля 39.92Продаж 40.61
-
EUR
Купівля 40.29Продаж 41.34
- Актуальне
- Важливе