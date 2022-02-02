"Притягнути винних до відповідальності": Зеленський і прем'єр Нідерландів домовилися про подальшу співпрацю в розслідуванні катастрофи МН17

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Володимир Зеленський зауважив, що днями ЄСПЛ розпочав слухання справи про збиття у 2014 році над ОРДО пасажирського літака рейсу MH17, і наголосив, що Україна та Нідерланди продовжать тісну співпрацю в цьому напрямі, зокрема в межах спільної слідчої групи з розслідування авіакатастрофи.



Прем'єр-міністр Нідерландів нагадав, що внаслідок збиття літака 17 липня 2014 року загинуло 299 людей.



"Ми хочемо досягти правосуддя, встановити правду та притягнути до відповідальності тих, хто відповідає за цю трагедію. Це нелегкий процес, але ми не будемо здаватися. Це не варіант для нас обидвох", - наголосив він.



Марк Рютте повідомив, що ЄСПЛ у Страсбурзі почав слухання за міждержавним поданням Нідерландів проти Росії стосовно збиття літака.



"Ми тісно співпрацюємо з Україною й Офісом президента щодо цього питання. І я хотів би особисто подякувати Вам за все, що Ви робите, допомагаючи нам у цій співпраці. Ви і прем'єр-міністр багато для цього робите. Це для нас дуже важливо, так само як для України і для інших країн - Малайзії, Бельгії та Австралії. Дуже вам дякую", - сказав він.