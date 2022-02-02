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"Притягнути винних до відповідальності": Зеленський і прем'єр Нідерландів домовилися про подальшу співпрацю в розслідуванні катастрофи МН17

2 лютого, 2022 середа
13:41
Суспільство МН17

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським анонсували продовження співпраці в розслідуванні збиття у 2014 році в ОРДО літака рейсу MH17 і притягненні до відповідальності винних

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Володимир Зеленський зауважив, що днями ЄСПЛ розпочав слухання справи про збиття у 2014 році над ОРДО пасажирського літака рейсу MH17, і наголосив, що Україна та Нідерланди продовжать тісну співпрацю в цьому напрямі, зокрема в межах спільної слідчої групи з розслідування авіакатастрофи.

Прем'єр-міністр Нідерландів нагадав, що внаслідок збиття літака 17 липня 2014 року загинуло 299 людей.

"Ми хочемо досягти правосуддя, встановити правду та притягнути до відповідальності тих, хто відповідає за цю трагедію. Це нелегкий процес, але ми не будемо здаватися. Це не варіант для нас обидвох", - наголосив він.

Марк Рютте повідомив, що ЄСПЛ у Страсбурзі почав слухання за міждержавним поданням Нідерландів проти Росії стосовно збиття літака.

"Ми тісно співпрацюємо з Україною й Офісом президента щодо цього питання. І я хотів би особисто подякувати Вам за все, що Ви робите, допомагаючи нам у цій співпраці. Ви і прем'єр-міністр багато для цього робите. Це для нас дуже важливо, так само як для України і для інших країн - Малайзії, Бельгії та Австралії. Дуже вам дякую", - сказав він.

  • Нагадаємо, пасажирський Boeing-777 із 298 людьми збили на тимчасово окупованій території на Донбасі в 2014 році. Усі люди загинули. 23 травня 2018 року рідні загиблих у катастрофі МН17 оприлюднили відкритий лист до росіян, у якому звинуватили в збитті лайнера російських лідерів. 24 травня Спільна слідча група представила звіт, з якого витікає, що авіалайнер Boeing рейсу МН17 компанії "Малайзійські авіалінії" збили 17 липня 2014 року над окупованою Росією територією України з установки "Бук" 53-ї зенітно-ракетної бригади збройних сил РФ. Міжнародна слідча група показала уламок ракети, яка збила MH17.
  • Генсек НАТО назвав професійними висновки слідчих у справі MH17. Австралія та Нідерланди офіційно звинуватили Росію у катастрофі MH17. ЄС повністю підтримує розслідування катастрофи MH17. 
  • У листопаді 2018 року рідні загиблих в авіакатастрофі МН17 подали в ЄСПЛ позови проти Росії.
  • У 2019 році справу про катастрофу частково передали в Гаазький суд.
  • 7 червня 2021 року суд Гааги розпочав слухання по суті справи.
  • 8 грудня 2021 року родичі загиблих у авіакатастрофі підготували 301 позов про компенсації.
  • ЄСПЛ переніс розгляд справи України та Нідерландів проти Росії.
  • 20 грудня 2021 року прокурори заявили, що "Бук" привезли з РФ напередодні збиття літака, і назвали обвинувачених винними у вбивстві.
  • 21 грудня 2021 року прокурори повідомили, що слідство визначило російський "Бук" за 15 ознаками.
  • Нідерландська прокуратура висунула вимогу про довічне ув'язнення для всіх обвинувачених у збитті літака рейсу MH17.
  • ЄСПЛ анонсувало на 26 січня слухання за трьома заявами стосовно російсько-української війни, зокрема про збитий у 2014 році в ОРДО пасажирський літак рейсу MH17.
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Нідерланди
Володимир Зеленський
розслідування
авіакатастрофа
MH17
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