Справа МН17: родичі загиблих у авіакатастрофі підготували 301 позов про компенсації
Родичі загиблих пасажирів і екіпажу малайзійського літака рейсу МН17, збитого в липні 2014 року над окупованою Росією частиною Донеччини, підготували 301 судовий позов щодо компенсацій
Про це повідомляє Укрінформ.
Під час засідання 8 грудня адвокати родичів загиблих заявили, що їхнім клієнтам все ще потрібна медична допомога, оскільки їм складно впоратись із втратою рідних.
Наступне засідання планують провести 20 грудня о 10:00 за місцевим часом. Тоді, за словами головуючого судді, прокуратура представить обвинувальний акт.
- Нагадаємо, пасажирський Boeing-777 із 298 людьми збили на тимчасово окупованій території на Донбасі в 2014 році. Усі люди загинули. 23 травня 2018 року рідні загиблих у катастрофі МН17 оприлюднили відкритий лист до росіян, у якому звинуватили в збитті лайнера російських лідерів. 24 травня Спільна слідча група представила звіт, з якого витікає, що авіалайнер Boeing рейсу МН17 компанії "Малайзійські авіалінії" збили 17 липня 2014 року над окупованою Росією територією України з установки "Бук" 53-ї зенітно-ракетної бригади збройних сил РФ. Міжнародна слідча група показала уламок ракети, яка збила MH17.
- Генсек НАТО назвав професійними висновки слідчих у справі MH17. Австралія та Нідерланди офіційно звинуватили Росію у катастрофі MH17. ЄС повністю підтримує розслідування катастрофи MH17.
- У листопаді 2018 року рідні загиблих в авіакатастрофі МН17 подали в ЄСПЛ позови проти Росії.
- У 2019 році справу про катастрофу частково передали в Гаазький суд. 7 червня 2021 року суд Гааги розпочав слухання по суті справи.
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