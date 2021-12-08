Справа МН17: родичі загиблих у авіакатастрофі підготували 301 позов про компенсації

Про це повідомляє Укрінформ.

Під час засідання 8 грудня адвокати родичів загиблих заявили, що їхнім клієнтам все ще потрібна медична допомога, оскільки їм складно впоратись із втратою рідних.

Наступне засідання планують провести 20 грудня о 10:00 за місцевим часом. Тоді, за словами головуючого судді, прокуратура представить обвинувальний акт.