Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна війна з Росією Справа МН17: родичі загиблих у авіакатастрофі підготували 301 позов про компенсації

Справа МН17: родичі загиблих у авіакатастрофі підготували 301 позов про компенсації

8 грудня, 2021 середа
22:46
війна з Росією МН17

Родичі загиблих пасажирів і екіпажу малайзійського літака рейсу МН17, збитого в липні 2014 року над окупованою Росією частиною Донеччини, підготували 301 судовий позов щодо компенсацій

Про це повідомляє Укрінформ.

Під час засідання 8 грудня адвокати родичів загиблих заявили, що їхнім клієнтам все ще потрібна медична допомога, оскільки їм складно впоратись із втратою рідних.

Наступне засідання планують провести 20 грудня о 10:00 за місцевим часом. Тоді, за словами головуючого судді, прокуратура представить обвинувальний акт.

  • Нагадаємо, пасажирський Boeing-777 із 298 людьми збили на тимчасово окупованій території на Донбасі в 2014 році. Усі люди загинули. 23 травня 2018 року рідні загиблих у катастрофі МН17 оприлюднили відкритий лист до росіян, у якому звинуватили в збитті лайнера російських лідерів. 24 травня Спільна слідча група представила звіт, з якого витікає, що авіалайнер Boeing рейсу МН17 компанії "Малайзійські авіалінії" збили 17 липня 2014 року над окупованою Росією територією України з установки "Бук" 53-ї зенітно-ракетної бригади збройних сил РФ. Міжнародна слідча група показала уламок ракети, яка збила MH17.
  • Генсек НАТО назвав професійними висновки слідчих у справі MH17. Австралія та Нідерланди офіційно звинуватили Росію у катастрофі MH17. ЄС повністю підтримує розслідування катастрофи MH17. 
  • У листопаді 2018 року рідні загиблих в авіакатастрофі МН17 подали в ЄСПЛ позови проти Росії.
  • У 2019 році справу про катастрофу частково передали в Гаазький суд. 7 червня 2021 року суд Гааги розпочав слухання по суті справи.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Новини
російська військова агресія
MH17
збитий літак
Читайте також:
Джордж Камбосос
6 грудня, 2021 понедiлок
Новий абсолютний чемпіон світу Камбосос, який відібрав у Лопеса пояси Ломаченка, відмовився битись з українцем
Байден путин
7 грудня, 2021 вiвторок
Путін у розмові з Байденом звинуватив НАТО у "небезпечних спробах освоєння української території"
Павло Клімкін
7 грудня, 2021 вiвторок
"Путін точно не виграв": Клімкін назвав діалог США і РФ щодо України обнадійливою новиною
Київ
+0
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 27.13
    Купівля 27.13
    Продаж 27.37
  • EUR
    Купівля 30.51
    Продаж 30.93
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, середа
8 грудня
23:09
Олімпіада-2022
Велика Британія та Канада підтримали дипломатичний бойкот Олімпіади-2022
23:04
Арвідас Анушаускас та Олексій Резніков
Україна, Литва та Грузія домовилися про співпрацю у сфері кібербезпеки
22:49
Бундестаг
Бундестаг проведе екстрені слухання щодо скупчення російських військ на кордоні з Україною, - посол
22:48
Руслан Малиновський
Ліга чемпіонів: матч "Аталанти" Малиновського перенесли через снігопад
22:39
Ексклюзив
"Шукати союзників і консолідувати суспільство": дипломат Лубківський дав Зеленському поради щодо зовнішньої політики на тлі агресії РФ
22:22
Байден
США не планують розміщувати війська в Україні, щоб зупинити російське вторгнення, - Байден
22:19
Зеленський Єрмак
День народження Єрмака: журналіст Ткач оприлюднив нове розслідування про імовірних гостей заходу
21:58
Ексклюзив
Мета Росії - розвалювання ЄС та НАТО, - політологиня
21:42
США в Росії
США і ЄС домовилися "швидко і жорстко" покарати Росію, якщо вона посилить агресію проти України
21:13
стрілянина
У Мелітополі підліток вистрілив у однокласника з пістолета "заради приколу"
20:51
"Динамо" - "Баварія"
"Бенфіка" - "Динамо": стартові склади команд на останній матч українців в ЛЧ
20:47
Рештки панди
У Китаї знайшли рештки гігантської панди, яка жила більше 100 тис. років тому
20:31
Ексклюзив
Вікторія Пташник
"Зеленського чекають кримінальні провадження": екснардепка Пташник вважає, що допомога Британії Україні може піти не за призначенням
20:22
Британія виділить Україні 1 млрд фунтів стерлінгів на торговельні та інвестиційні проєкти
20:16
Пеле
Легенду футболу Пеле знову госпіталізували
20:06
Байден щодо Путіна проводить політику "батога і пряника", адже санкції серйозної шкоди президенту Росії не завдають, - політолог
19:55
Андрій Шевченко
Я не хочу працювати у таких умовах, - італійський топ-функціонер відмовився від роботи зі Шевченком
19:43
Ексклюзив
Інна Совсун
Розвідка деморалізована через "вагнергейт", - нардепка Совсун
19:42
Жуніор Мораес
"Шахтар" продовжив контракт з найкращим бомбардиром
19:29
Ексклюзив
Федір Веніславський
ЗСУ готові до будь-якого розвитку подій, - нардеп Веніславський про можливу нову агресію з боку РФ
19:27
хабар, гроші, валюта
Світова економіка зможе відновитися від наслідків пандемії COVID-19 у 2022 році, - JP Morgan
19:15
Wizz Air
Wizz Air скасувала низку рейсів з України через відсутність попиту
19:06
"Рома" - "Зоря"
Ліга конференцій: який вигляд має таблиця групи "Зорі" перед останнім туром
18:42
Аварія на Тернопільщині
На Тернопільщині у ДТП потрапив пасажирський мікроавтобус, постраждали дев'ять людей
18:40
МВС
МВС створило новий орган, щоб розробляти та втілювати реформи
18:39
Віталій Миколенко
Приїхали не на екскурсію: Зірковий футболіст "Динамо" пригрозив "Бенфіці" перед матчем ЛЧ
18:38
Білорусь протест
У Білорусі протести пропонують розганяти з використанням зброї
18:28
Байден путин
Путін заявив, що домовився з Байденом створити спеціальну структуру для обговорення питань безпеки
18:27
Ексклюзив
Нафтогаз
НКРЕКП використовує адмінресурс для допомоги Нафтогазу у конкуренції з іншими постачальниками, — голова правління Асоціації постачальників енергоресурсів
18:21
Віктор Медведчук
Медведчук приховав статки на рекордні 73 млн грн, - НАЗК
18:15
Бій Володимир Кличко - Тайсон Ф'юрі
У найближчі п'ять років можливе все, - Кличко-молодший заговорив про повернення у ринг
18:13
окупант
У зоні ООС окупанти відкривали вогонь у напрямку Нью-Йорка та Новоолександрівки
18:12
Ексклюзив
Роман Костенко
Україна може озброїти понад 1 млн людей у випадку повномасштабного вторгнення РФ, - нардеп Костенко
18:09
Обшуки у"Київавтодорі"
Прокуратура проводить обшуки в офісі Київавтодору
18:04
Pfizer
Компанія Pfizer заявила, що три дози її вакцини нейтралізують штам "Омікрон"
17:52
Володимир Зеленський та Андрей Пленкович
Зеленський і прем'єр-міністр Хорватії підписали декларацію щодо європейської перспективи України
17:49
Нацкінематека
Верховний суд остаточно повернув державі 14 будівель Нацкінематеки у Києві
17:47
одностатевий шлюб
У Чилі легалізували одностатеві шлюби
17:36
"Динамо" - "Бенфіка"
"Бенфіка" - "Динамо": букмекери знецінили шанси киян у заключному матчі українців в ЛЧ
17:29
У Черкасах викладачів коледжу покарали за бездіяльність: ігнорували булінг щодо студента, який через це купив пістолет
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV