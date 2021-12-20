Справа MH17: прокурори заявили, що "Бук" привезли з РФ напередодні збиття літака, і назвали обвинувачених винними у вбивстві

Про це журналістка De Telegraaf Саскія Беллеман написала у Twitter.



Прокурор Вард Фердинандуссе під час засідання розповів, що у ніч із 16 на 17 липня 2014 року на територію України з Російської Федерації доставили "Бук".

"Це сталося в той час, коли з Росії ввозилося багато важкої техніки", - зазначив Фердинандуссе.



Нагадаємо, пасажирський Boeing-777 із 298 людьми збили на тимчасово окупованій території на Донбасі в 2014 році. Усі люди загинули. 23 травня 2018 року рідні загиблих у катастрофі МН17 оприлюднили відкритий лист до росіян, у якому звинуватили в збитті лайнера російських лідерів. 24 травня Спільна слідча група представила звіт, з якого витікає, що авіалайнер Boeing рейсу МН17 компанії "Малайзійські авіалінії" збили 17 липня 2014 року над окупованою Росією територією України з установки "Бук" 53-ї зенітно-ракетної бригади збройних сил РФ. Міжнародна слідча група показала уламок ракети, яка збила MH17.

Генсек НАТО назвав професійними висновки слідчих у справі MH17. Австралія та Нідерланди офіційно звинуватили Росію у катастрофі MH17. ЄС повністю підтримує розслідування катастрофи MH17.

У листопаді 2018 року рідні загиблих в авіакатастрофі МН17 подали в ЄСПЛ позови проти Росії.

У 2019 році справу про катастрофу частково передали в Гаазький суд. 7 червня 2021 року суд Гааги розпочав слухання по суті справи.

8 грудня 2021 року родичі загиблих у авіакатастрофі підготували 301 позов про компенсації.