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Головна війна з Росією Справа MH17: прокурори заявили, що "Бук" привезли з РФ напередодні збиття літака, і назвали обвинувачених винними у вбивстві

Справа MH17: прокурори заявили, що "Бук" привезли з РФ напередодні збиття літака, і назвали обвинувачених винними у вбивстві

20 грудня, 2021 понедiлок
22:00
війна з Росією МН17 суд

У понеділок, 20 грудня, у Нідерландах відбулося судове засідання у справі збиття літака рейсу МН17 у липні 2014 року над окупованою Росією частиною Донеччини

Про це журналістка De Telegraaf Саскія Беллеман написала у Twitter.

Прокурор Вард Фердинандуссе під час засідання розповів, що у ніч із 16 на 17 липня 2014 року на територію України з Російської Федерації доставили "Бук". 

"Це сталося в той час, коли з Росії ввозилося багато важкої техніки", - зазначив Фердинандуссе.
 


За інформацією прокурорів, за кілька тижнів до катастрофи MH17 в Донецькій області було збито 12 українських вертольотів і чотири літаки. Крім того, напередодні збиття боїнгу окупанти в районі Сніжного збили два українські винищувачі.
 


Як повідомляє Укрінформ, винними у смерті 298 людей, які були на борту літака, визнали обвинувачених у справі, а саме колишнього міністра оборони "ДНР" Ігора Гіркіна (Стрєлкова), генерала, і на час збиття літака полковника ГРУ Генштабу збройних сил РФ, главу "ГРУ ДНР" Сергія Дубинського, підполковника ГРУ Олега Пулатова, які є громадянами РФ, а також громадянинина України Леоніда Харченка, який воював на боці "ДНР".

"Гіркін, Дубинський, Пулатов та Харченко безпосередньо несли відповідальність за "Бук". Їхні дії призвели до катастрофи літака та загибелі 298 людей. Вони самі не натискали кнопки, але вони просили, отримали і застосували "Бук" у своїх військових цілях, в результаті чого було збито MH17. Обвинувачені мали на меті збити український військовий літак, але це не змінює суті звинувачень і доказів. Нідерландське законодавство забороняє збиття будь-якого літака. Таким чином четверо обвинувачених винні у вбивстві. Вони використали "Бук" як зброю, переслідуючи свої військові цілі. Вони винні незалежно від того, чи був їхньою ціллю військовий чи цивільний літак", - сказав прокурор.

На суді обвинувачення представило також прослушки телефонних розмов, на яких Дубинський говорив про необхідність поставок саме ракет і комплексів "Бук", називаючи їх "єдиною надією".

"Ми звіряли телефонні дані з інформацією з інших джерел, перевіряли розташування телефонних веж. Також ми вилучали, зокрема, апаратуру, на яку проводилися зйомки, карти пам'яті, щоб перевірити, чи проводилися якісь маніпуляції, чи справжній, наприклад, знімок", - сказав Фердинандуссе.

Він додав, що Росія надала фейкові супутникові знімки та не пояснила, де 17 липня 2014 року знаходився "Бук" з номером "3Х2" 53-ї зенітно-ракетної бригади протиповітряної оборони ЗС РФ.

Сторона обвинувачення підкреслила, що Росія ветувала в Раді безпеки ООН рішення щодо створення міжнародного трибуналу. Крім того, російські спецслужби намагаються перешкодити розслідування щодо збиття MH17.

Наступні засідання у справі відбудуться 21 та 22 грудня.
  • Нагадаємо, пасажирський Boeing-777 із 298 людьми збили на тимчасово окупованій території на Донбасі в 2014 році. Усі люди загинули. 23 травня 2018 року рідні загиблих у катастрофі МН17 оприлюднили відкритий лист до росіян, у якому звинуватили в збитті лайнера російських лідерів. 24 травня Спільна слідча група представила звіт, з якого витікає, що авіалайнер Boeing рейсу МН17 компанії "Малайзійські авіалінії" збили 17 липня 2014 року над окупованою Росією територією України з установки "Бук" 53-ї зенітно-ракетної бригади збройних сил РФ. Міжнародна слідча група показала уламок ракети, яка збила MH17.
  • Генсек НАТО назвав професійними висновки слідчих у справі MH17. Австралія та Нідерланди офіційно звинуватили Росію у катастрофі MH17. ЄС повністю підтримує розслідування катастрофи MH17. 
  • У листопаді 2018 року рідні загиблих в авіакатастрофі МН17 подали в ЄСПЛ позови проти Росії.
  • У 2019 році справу про катастрофу частково передали в Гаазький суд. 7 червня 2021 року суд Гааги розпочав слухання по суті справи.
  • 8 грудня 2021 року родичі загиблих у авіакатастрофі підготували 301 позов про компенсації.
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