Справа MH17: у Нідерландах на суді запросили довічне ув'язнення для всіх обвинувачених

Про це повідомила журналістка De Telegraaf Саскія Беллеман.



За словами прокурорки Манон Ріддербекс, збиття пасажирського літака Boeing-777, є одним з найтяжчих злочинів, який став наслідком операції, проведеної фігурантами справи Ігорем Гіркіним, Сергієм Дубинським, Олегом Пулатовим і Леонідом Харченком.



"Факти настільки серйозні, а наслідки настільки великі, що з погляду відплати доречне лише максимальне покарання", - додала вона.



Так, прокуратура Нідерландів запросила довічне ув'язнення для всі чотирьох обвинувачених у спричиненні авіакатастрофи.



Манон Ріддербекс зауважила, що РФ навряд чи видасть своїх громадян Ігоря Гіркіна, Сергія Дубинського, Олега Пулатова, а місцезнаходження українця Леоніда Харченка невідоме.



"Але будь-кого, хто сьогодні здається невловимим, завтра можуть заарештувати", - наголосила прокурорка.



Крім того, обвинувачення вимагає, щоб суд ухвалив рішення про негайне ув'язнення всіх чотирьох осіб

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb