Справа MH17: у Нідерландах на суді запросили довічне ув'язнення для всіх обвинувачених
Нідерландська прокуратура висунула вимогу про довічне ув'язнення для всіх обвинувачених у збитті літака рейсу MH17 у липні 2014 року над окупованою Росією частиною Донеччини
Про це повідомила журналістка De Telegraaf Саскія Беллеман.
За словами прокурорки Манон Ріддербекс, збиття пасажирського літака Boeing-777, є одним з найтяжчих злочинів, який став наслідком операції, проведеної фігурантами справи Ігорем Гіркіним, Сергієм Дубинським, Олегом Пулатовим і Леонідом Харченком.
"Факти настільки серйозні, а наслідки настільки великі, що з погляду відплати доречне лише максимальне покарання", - додала вона.
Так, прокуратура Нідерландів запросила довічне ув'язнення для всі чотирьох обвинувачених у спричиненні авіакатастрофи.
Манон Ріддербекс зауважила, що РФ навряд чи видасть своїх громадян Ігоря Гіркіна, Сергія Дубинського, Олега Пулатова, а місцезнаходження українця Леоніда Харченка невідоме.
"Але будь-кого, хто сьогодні здається невловимим, завтра можуть заарештувати", - наголосила прокурорка.
Крім того, обвинувачення вимагає, щоб суд ухвалив рішення про негайне ув'язнення всіх чотирьох осіб
- Нагадаємо, пасажирський Boeing-777 із 298 людьми збили на тимчасово окупованій території на Донбасі в 2014 році. Усі люди загинули. 23 травня 2018 року рідні загиблих у катастрофі МН17 оприлюднили відкритий лист до росіян, у якому звинуватили в збитті лайнера російських лідерів. 24 травня Спільна слідча група представила звіт, з якого витікає, що авіалайнер Boeing рейсу МН17 компанії "Малайзійські авіалінії" збили 17 липня 2014 року над окупованою Росією територією України з установки "Бук" 53-ї зенітно-ракетної бригади збройних сил РФ. Міжнародна слідча група показала уламок ракети, яка збила MH17.
- Генсек НАТО назвав професійними висновки слідчих у справі MH17. Австралія та Нідерланди офіційно звинуватили Росію у катастрофі MH17. ЄС повністю підтримує розслідування катастрофи MH17.
- У листопаді 2018 року рідні загиблих в авіакатастрофі МН17 подали в ЄСПЛ позови проти Росії.
- У 2019 році справу про катастрофу частково передали в Гаазький суд. 7 червня 2021 року суд Гааги розпочав слухання по суті справи.
- 8 грудня 2021 року родичі загиблих у авіакатастрофі підготували 301 позов про компенсації.
- 20 грудня 2021 року прокурори заявили, що "Бук" привезли з РФ напередодні збиття літака, і назвали обвинувачених винними у вбивстві.
- 21 грудня 2021 року прокурори повідомили, що слідство визначило російський "Бук" за 15 ознаками.
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