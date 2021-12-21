Справа MH17: слідство визначило російський "Бук" за 15 ознаками

Про це повідомила журналістка De Telegraaf Саскія Беллеман.



За словами прокурорки Біргіт Ван Россель, ЗРК "Бук", який належав РФ, визначили за допомогою фото, зроблених у день збиття літака та наступного дня.



Світлини демонструють одні й ті ж ознаки: розрив гумової бічної панелі й ходове колесо, котре відхиляється.



"Загалом було виявлено 15 ознак", - уточнила Біргіт Ван Россель.



Вона додала, що однією з них є тактичний номер машини, котрий хоч і сильно зашліфували, однак його обриси все ще було видно. Прокурорка зазначила, що намагаються унеможливити ідентифікацію засобів протиповітряної оборони у разі їхнього прихованого використання.



Крім того, завила Біргіт Ван Россель, що в Україні більше не виявляли ЗРК "Бук" з такими ж ознаками, проте після авіакатастрови його бачили в РФ.



Також на судовому засіданні були надані свідчення очевидця, який їхав у автомобілі супроводу під час транспортування "Бука".



Слідство з'ясувало, що ще вранці 18 липня 2014 року, наступного дня після авіакатастрофи, зенітно-ракетний комплекс був у окупованому Росією Луганську.

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