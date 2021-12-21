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Справа MH17: слідство визначило російський "Бук" за 15 ознаками

21 грудня, 2021 вiвторок
15:58
війна з Росією МН17

У Нідерландах на суді щодо збиття літака рейсу MH17 у липні 2014 року над окупованою Росією частиною Донеччини сторона обвинувачення заявила, що російський зенітно-ракетний комплекс "Бук" визначили за 15 ознаками

Про це повідомила журналістка De Telegraaf Саскія Беллеман.

За словами прокурорки  Біргіт Ван Россель, ЗРК "Бук", який належав РФ, визначили за допомогою фото, зроблених у день збиття літака та наступного дня.

Світлини демонструють одні й ті ж ознаки: розрив гумової бічної панелі й ходове колесо, котре відхиляється.

"Загалом було виявлено 15 ознак", - уточнила Біргіт Ван Россель.

Вона додала, що однією з них є тактичний номер машини, котрий хоч і сильно зашліфували, однак його обриси все ще було видно. Прокурорка зазначила, що намагаються унеможливити ідентифікацію засобів протиповітряної оборони у разі їхнього прихованого використання.

Крім того,  завила Біргіт Ван Россель, що в Україні більше не виявляли ЗРК "Бук" з такими ж ознаками, проте після авіакатастрови його бачили в РФ.

Також на судовому засіданні були надані свідчення очевидця, який їхав у автомобілі супроводу під час транспортування "Бука".

Слідство з'ясувало, що ще вранці 18 липня 2014 року, наступного дня після авіакатастрофи, зенітно-ракетний комплекс був у окупованому Росією Луганську.

  • Нагадаємо, пасажирський Boeing-777 із 298 людьми збили на тимчасово окупованій території на Донбасі в 2014 році. Усі люди загинули. 23 травня 2018 року рідні загиблих у катастрофі МН17 оприлюднили відкритий лист до росіян, у якому звинуватили в збитті лайнера російських лідерів. 24 травня Спільна слідча група представила звіт, з якого витікає, що авіалайнер Boeing рейсу МН17 компанії "Малайзійські авіалінії" збили 17 липня 2014 року над окупованою Росією територією України з установки "Бук" 53-ї зенітно-ракетної бригади збройних сил РФ. Міжнародна слідча група показала уламок ракети, яка збила MH17.
  • Генсек НАТО назвав професійними висновки слідчих у справі MH17. Австралія та Нідерланди офіційно звинуватили Росію у катастрофі MH17. ЄС повністю підтримує розслідування катастрофи MH17. 
  • У листопаді 2018 року рідні загиблих в авіакатастрофі МН17 подали в ЄСПЛ позови проти Росії.
  • У 2019 році справу про катастрофу частково передали в Гаазький суд. 7 червня 2021 року суд Гааги розпочав слухання по суті справи.
  • 8 грудня 2021 року родичі загиблих у авіакатастрофі підготували 301 позов про компенсації.
  • 20 грудня 2021 року прокурори заявили, що "Бук" привезли з РФ напередодні збиття літака, і назвали обвинувачених винними у вбивстві

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Нідерланди
MH17
ЗРК Бук
збиття Боїнга
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