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Збиття рейсу МН17 над Донеччиною: ЄСПЛ переніс розгляд справи України та Нідерландів проти Росії

16 листопада, 2021 вiвторок
08:55
війна з Росією МН17

Європейський суд з прав людини переніс з 24 листопада 2021 року на 26 січня 2022 року слухання у справі про збиття над окупованою Росією частиною Донецької області України малайзійського літака Boeing-777 рейсу МН17

Про це повідомляє сайт ЄСПЛ.

У рішенні Європейського суду зазначено, що розгляд справи перенесено на 26 січня 2022 року.

Слухання мали б відбуватися 24 листопада 2021 року, але їх перенесли через відвід одного з суддів.

У 2020 році Нідерланди подали позов до Європейського суду проти Росії через авіакатастрофу рейсу MH17, що сталася на Донбасі 17 липня 2014 року. Росію звинувачують у порушенні трьох статей Європейської конвенції з прав людини.

Згодом позов Нідерландів і справу України проти Росії об'єднали.

Довідка: Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines летів з Амстердама (Нідерланди) до Куала-Лумпура (Малайзія) й був збитий 17 липня 2014 року над Донеччиною. Загинули всі 298 пасажирів, більшість із котрих були громадянами Нідерландів. Розслідуванням займається Міжнародна слідча група, до якої входять представники правоохоронних органів України, Нідерландів, Австралії, Бельгії й Малайзії.

У вересні 2016 року слідча група заявила, що літак збито ракетою із зенітно-ракетного комплексу "Бук". За даними дослідників, комплекс перебував на озброєнні російської 53-ї зенітно-ракетної бригади, базованої в Курську.

19 травня 2019 року підозрюваних у збитті літака оголосили у міжнародний розшук.

1 листопада 2021 року в Нідерландах відбувся судовий процес у справі збиття MH17, де заслухали слідчого суддю, потерпілі сторони й надали слово родичам загиблих.

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ЄСПЛ
Нідерланди
авіакатастрофа
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