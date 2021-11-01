У Нідерландах розпочалися чергові судові слухання щодо збитого MH17

Про це повідомляє "Інтерфакс Україна".



Засідання заплановані на 1, 2, 9, 15, 16 та 17 листопада. З 15 листопада прокурори оголошуватимуть, чи достатньо доказів провини обвинувачених, і назвуть покарання, яке, на їхню думку, має бути застосоване. У збитті літака MH17 і загибелі 298 пасажирів обвинувачують трьох росіян Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), Олега Пулатова, Сергія Дубинського й українця Леоніда Харченка.



На суді всі обвинувачені відсутні. Інтереси Пулатова представлені нідерландськими адвокатами.



Під час попередніх слухань, у вересні, до суду звернулися родичі жертв.



Судовий процес розпочато 9 березня 2020 року неподалік від Амстердаму.



Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines летів з Амстердама (Нідерланди) до Куала-Лумпура (Малайзія) й був збитий 17 липня 2014 року над Донеччиною. Загинули всі 298 пасажирів, більшість із котрих були громадянами Нідерландів. Розслідуванням займається Міжнародна слідча група (ССГ), до якої належать представники правоохоронних органів України, Нідерландів, Австралії, Бельгії й Малайзії.



У вересні 2016 року ССГ заявила, що літак збито ракетою з ЗРК "Бук", а два роки тому з’ясувала, що вона належить російській 53 зенітно-ракетній бригаді.



19 травня 2019 року оголосили прізвища підозрюваних у спричиненні авіакатастрофи й оголосили їх у міжнародний розшук.

Під час судових слухань у червні були оприлюднені перехоплені розмови ватажків "ДНР", на яких вони обговорювали перевезення зенітно-ракетної установки "Бук"