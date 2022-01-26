У ЄСПЛ відбудуться слухання за заявами України та Нідерландів проти Росії, зокрема щодо збиття літака MH17

Про це йдеться на сайті суду.



Під час засідання розглянуть дві заяви України проти РФ (скарга №8019/16 про твердження щодо порушення Європейської конвенції про права людини з боку Росії внаслідок війни на Сході України та скарга №43800/14 про ймовірне викрадення трьох груп дітей на Сході України, подані в 2014 році), а також заяву Нідерландів проти Росії (№28525/20, подано 10 липня 2020 року) стосовно збитого в 2014 році авіалайнера Malaysia Airlines, рейс MH17, в небі над окупованою частиною Донеччини.



Уряд Нідерландів стверджує, що російський уряд несе відповідальність за смерть (298 осіб, зокрема 196 громадян Нідерландів, - ред.), не провів їхнього розслідування, порушивши (...) Конвенцію.



У ЄСПЛ уточнили, що 26 січня проведуть слухання, заплановане на 24 листопада 2021 року, але відкладене до 26 січня 2022 року.



Також у суді додали, що, крім цієї заяви, на розгляд подали чотири інші міждержавні позови та більш ніж 8,5 тис. індивідуальних скарг щодо подій у Криму, на Сході України та в Азовському морі.

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