У ЄСПЛ відбудуться слухання за заявами України та Нідерландів проти Росії, зокрема щодо збиття літака MH17
26 січня ЄСПЛ проведе слухання за трьома заявами стосовно російсько-української війни, зокрема про збитий у 2014 році в ОРДО пасажирський літак рейсу MH17
Про це йдеться на сайті суду.
Під час засідання розглянуть дві заяви України проти РФ (скарга №8019/16 про твердження щодо порушення Європейської конвенції про права людини з боку Росії внаслідок війни на Сході України та скарга №43800/14 про ймовірне викрадення трьох груп дітей на Сході України, подані в 2014 році), а також заяву Нідерландів проти Росії (№28525/20, подано 10 липня 2020 року) стосовно збитого в 2014 році авіалайнера Malaysia Airlines, рейс MH17, в небі над окупованою частиною Донеччини.
Уряд Нідерландів стверджує, що російський уряд несе відповідальність за смерть (298 осіб, зокрема 196 громадян Нідерландів, - ред.), не провів їхнього розслідування, порушивши (...) Конвенцію.
У ЄСПЛ уточнили, що 26 січня проведуть слухання, заплановане на 24 листопада 2021 року, але відкладене до 26 січня 2022 року.
Також у суді додали, що, крім цієї заяви, на розгляд подали чотири інші міждержавні позови та більш ніж 8,5 тис. індивідуальних скарг щодо подій у Криму, на Сході України та в Азовському морі.
- Нагадаємо, пасажирський Boeing-777 із 298 людьми збили на тимчасово окупованій території на Донбасі в 2014 році. Усі люди загинули. 23 травня 2018 року рідні загиблих у катастрофі МН17 оприлюднили відкритий лист до росіян, у якому звинуватили в збитті лайнера російських лідерів. 24 травня Спільна слідча група представила звіт, з якого витікає, що авіалайнер Boeing рейсу МН17 компанії "Малайзійські авіалінії" збили 17 липня 2014 року над окупованою Росією територією України з установки "Бук" 53-ї зенітно-ракетної бригади збройних сил РФ. Міжнародна слідча група показала уламок ракети, яка збила MH17.
- Генсек НАТО назвав професійними висновки слідчих у справі MH17. Австралія та Нідерланди офіційно звинуватили Росію у катастрофі MH17. ЄС повністю підтримує розслідування катастрофи MH17.
- У листопаді 2018 року рідні загиблих в авіакатастрофі МН17 подали в ЄСПЛ позови проти Росії.
- У 2019 році справу про катастрофу частково передали в Гаазький суд.
- 7 червня 2021 року суд Гааги розпочав слухання по суті справи.
- 8 грудня 2021 року родичі загиблих у авіакатастрофі підготували 301 позов про компенсації.
- ЄСПЛ переніс розгляд справи України та Нідерландів проти Росії.
- 20 грудня 2021 року прокурори заявили, що "Бук" привезли з РФ напередодні збиття літака, і назвали обвинувачених винними у вбивстві.
- 21 грудня 2021 року прокурори повідомили, що слідство визначило російський "Бук" за 15 ознаками.
- Нідерландська прокуратура висунула вимогу про довічне ув'язнення для всіх обвинувачених у збитті літака рейсу MH17.
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