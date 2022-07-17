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В Україні вийшов трейлер фільму про збиття росіянами пасажирського літака рейсу MH17

17 липня, 2022 неділя
14:09
Культура МН17

Компанія BABYLON'13 випустила трейлер фільму "Залізні метелики" про збиття Росією пасажирського літака рейсу MH17 над ОРДО у 2014 році

Про це йдеться на ютуб-каналі кінокомпанії.

""Залізні метелики" ретельно складає картину збиття малазійського літака МН17 та особливу увагу приділяє російській пропагандистській машині, яка постійно змінювала риторику щодо катастрофи. При цьому фільм органічно поєднує у собі архівні кадри, вирізки зі справ та фрагментів телеефіру, інтервʼю, документальні спостереження, елементи перформансу та анімацію", - наголосили в BABYLON'13.

У трейлері також використані уривки з авдіоперехоплення розмови російських загарбників, яке стало одним із доказів у справі збиття літака.

Режисером стрічки став Роман Любий, а продюсерами виступили Андрій Котляр, Володимир Тихий, Давід Лехмер, Ізабель Бертолон, Богуміла Жлуктенко.

BABYLON'13 створює фільм спільно з німецькими компаніями TRIMAFILM і RBB/ARTE, а також за підтримки Українського культурного фонду й Держкіно.

  • 17 липня 2014 року, рівно 8 років тому, пасажирський Boeing-777 із 298 людьми збили на тимчасово окупованій території Донбасу в 2014 році. Усі люди загинули. 23 травня 2018 року рідні загиблих у катастрофі МН17 оприлюднили відкритий лист до росіян, у якому звинуватили в збитті лайнера російських лідерів. 24 травня Спільна слідча група представила звіт, з якого витікає, що авіалайнер Boeing рейсу МН17 компанії "Малайзійські авіалінії" збили 17 липня 2014 року над окупованою Росією територією України з установки "Бук" 53-ї зенітно-ракетної бригади збройних сил РФ. Міжнародна слідча група показала уламок ракети, яка збила MH17.
  • Генсек НАТО назвав професійними висновки слідчих у справі MH17. Австралія та Нідерланди офіційно звинуватили Росію у катастрофі MH17. ЄС повністю підтримує розслідування катастрофи MH17. 
  • У листопаді 2018 року рідні загиблих в авіакатастрофі МН17 подали в ЄСПЛ позови проти Росії.
  • У 2019 році справу про катастрофу частково передали в Гаазький суд.
  • 7 червня 2021 року суд Гааги розпочав слухання по суті справи.
  • 8 грудня 2021 року родичі загиблих у авіакатастрофі підготували 301 позов про компенсації.
  • ЄСПЛ переніс розгляд справи України та Нідерландів проти Росії.
  • 20 грудня 2021 року прокурори заявили, що "Бук" привезли з РФ напередодні збиття літака, і назвали обвинувачених винними у вбивстві.
  • 21 грудня 2021 року прокурори повідомили, що слідство визначило російський "Бук" за 15 ознаками.
  • Нідерландська прокуратура висунула вимогу про довічне ув'язнення для всіх обвинувачених у збитті літака рейсу MH17.
  • ЄСПЛ анонсувало на 26 січня слухання за трьома заявами стосовно російсько-української війни, зокрема про збитий у 2014 році в ОРДО пасажирський літак рейсу MH17.
  • 2 лютого 2022 року Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте домовилися про подальшу співпрацю в розслідуванні катастрофи МН17.
  • 10 червня 2022 року в Нідерландах завершився судовий процес щодо збитого над Донеччиною літака MH17. Вирок очікують до кінця року.
  • 16 липня 2022 року ЄС закликав притягнути до відповідальності винних у збитті літака.

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