Про це йдеться на ютуб-каналі кінокомпанії.

""Залізні метелики" ретельно складає картину збиття малазійського літака МН17 та особливу увагу приділяє російській пропагандистській машині, яка постійно змінювала риторику щодо катастрофи. При цьому фільм органічно поєднує у собі архівні кадри, вирізки зі справ та фрагментів телеефіру, інтервʼю, документальні спостереження, елементи перформансу та анімацію", - наголосили в BABYLON'13.

У трейлері також використані уривки з авдіоперехоплення розмови російських загарбників, яке стало одним із доказів у справі збиття літака.

Режисером стрічки став Роман Любий, а продюсерами виступили Андрій Котляр, Володимир Тихий, Давід Лехмер, Ізабель Бертолон, Богуміла Жлуктенко.

BABYLON'13 створює фільм спільно з німецькими компаніями TRIMAFILM і RBB/ARTE, а також за підтримки Українського культурного фонду й Держкіно.

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