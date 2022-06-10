Про це повідомили у Twitter Об’єднаної міжнародної групи з кримінального розслідування щодо MH17.

"Сьогодні був останній день суду щодо MH17. Оголошення вироку очікується у листопаді або грудні 2022 року", - зазначають у повідомленні.

На засіданнях 9 та 10 червня у суді виступав захист одного з чотирьох обвинувачених – росіянина Олега Пулатова, намагаючись опонувати аргументам сторони звинувачення.

Як повідомляє NOS, Пулатов у фінальному слові продовжував заперечувати свою провину і наполягав, що й після 7 років розслідування "досі до кінця не зрозуміло, що відбулося".

Розгляд справи в Окружному суді Гааги триває з березня 2020 року.

Паралельно з цими слуханнями, Австралія разом із Нідерландами розпочали справу в Міжнародній організації цивільної авіації (ICAO).

Довідково. Пасажирський літак "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс MH17 із Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий на тимчасово окупованій росіянами частині Донецької області України 17 липня 2014 року. Загинули 283 пасажири й 15 членів екіпажу. Міжнародна спільна слідча група, до якої увійшли представники Нідерландів, Австралії, Бельгії, Малайзії та України, дійшла висновку, що літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО Збройних сил РФ, дислокованій в Курську.

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